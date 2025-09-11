Los profesores extremeños convocan una huelga en octubre para reclamar la homologación laboral

Cinco sindicatos extremeños han anunciado este jueves la convocatoria de una huelga para el 7 de octubre para exigir la homologación salarial de los docentes en la región y que está dentro del calendario de movilización. Estas organizaciones recuerdan que la reivindicación se inició en noviembre de 2024 y que el pasado 15 de mayo tuvo lugar "la última reunión decepcionante y sin acuerdo" con la Consejería de Educación.

Los representantes en la Mesa Sectorial de Educación Pública no universitaria de la comunidad (PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT SP) han denunciado que la consejera de Educación de la Junta de Extremadura, Mercedes Vaquera, prometió ante los medios que los docentes extremeños no podían ser los peor pagados y que tendrían homologación salarial "con presupuestos o sin presupuestos".

"Los peor pagados de toda España"

Han añadido que pese a la comunicación sindical en junio de convocar la huelga en el curso 2025/2026, la administración no ha contactado para reanudar la negociación e intentar solucionar el conflicto salarial y recuerda que con los últimos acuerdos firmados en otras autonomías, los docentes de Extremadura serán el 1 de enero de 2026 "los peor pagados de toda España".

Han insistido en que la Consejería de Educación "actúa irresponsablemente, fomentando un conflicto que perjudicará a todo el sistema educativo". Ante la falta de respuesta, los representantes sindicales han anunciado la primera huelga del curso coincidiendo con el inicio de las clases en la región y han hecho un llamamiento a los docentes para que la secunden en defensa de sus derechos económicos.

Líderes en apoyo escolar

Las organizaciones sindicales destacan que según el informe de FUNCAS, elaborado a partir del Informe PISA de la OCDE, el apoyo docente es un elemento fundamental para el éxito académico y reconoce que los maestros y profesores de Extremadura son los más implicados con su alumnado y los que demuestran una mayor voluntariedad en la realización de funciones que no están obligados a realizar y por las que no reciben ninguna compensación económica.

Por este motivo, recuerda a los docentes y a los centros educativos algunas de las cuestiones que, entre otras, son voluntarias y por tanto no se está obligado a realizar, como tutorizar a los alumnos de prácticas, incluir en las programaciones actividades opcionales o voluntarias, participar en actividades extraescolares o en programas, proyectos, y encuestas.

Manifestación programada

Además de la huelga, el 7 de octubre se convoca una manifestación a las 11 horas en Mérida a la que están llamados los más de 16.000 maestros y profesores de todas las enseñanzas y etapas educativas.

Por último, exigen al Gobierno de Extremadura reanudar la misma de manera abierta y constructiva, con una voluntad seria de alcanzar unas condiciones salariales dignas para el personal docente extremeño, conforme al Plan de Homologación Salarial Docente aprobado en la Asamblea de Extremadura por todos los grupos parlamentarios.