Patricia Tena, la extremeña que ha consquistado la cocina digital con Tictacyummy

En un universo digital donde cada día nacen miles de cuentas gastronómicas, pocas logran dejar huella. Una de ellas es la de Patricia Tena, conocida en redes sociales como @Tictacyummy, que ha conseguido transformar recetas sencillas en un fenómeno seguido por más de un millón de personas.

De la educación social a la cocina

Natural de Higuera de la Serena (Badajoz) y residente en Sevilla, Patricia se define con humor como una educadora social “sin vocación”. Su destino parecía no estar ligado a los fogones, hasta que un domingo cualquiera decidió grabar un vídeo preparando un pollo con doritos. Lo subió a Instagram sin demasiadas expectativas y, en menos de un día, aquel experimento superó el millón de visualizaciones.

Ese golpe de suerte no fue casualidad, detrás había frescura, recetas cercanas y un estilo directo que conecta con quienes no quieren complicaciones en la cocina.

Una cocina sin academias, pero con raíces

Patricia nunca pasó por escuelas culinarias ni talleres profesionales. Su formación fue casera: observando a su madre, ayudando en la cocina familiar y aprendiendo a base de prueba y error. Esa autenticidad es la que hoy sigue transmitiendo en cada publicación.

En sus redes, las recetas son rápidas, saludables y aptas para cualquier bolsillo. Desde un pan de boniato relleno de queso que se prepara en sartén, hasta hojaldres con tomate y queso azul listos en media hora. La idea es clara, comer bien no requiere complicarse.

De Instagram a MasterChef

Su éxito en redes la ha llevado a dar un paso más allá. Patricia fue invitada a participar en MasterChef, donde presentó un postre muy ligado a sus raíces: una Galleta de La Serena elaborada con harina de bellota, torta de queso y compota de higos. Una propuesta que, más allá del reto televisivo, simbolizó su forma de entender la cocina: tradición y sencillez al alcance de cualquiera.

Una creadora incansable

Desde 2015, Patricia publica contenido de manera constante. Ha compartido más de mil recetas, seleccionando 80 de ellas para su primer libro, Tictacyummy. Mis mejores recetas rápidas y saludables. También ha lanzado varios ebooks temáticos: Cenas saludables, Panes fáciles y rápidos o Postres para triunfar.

También ha creado un segundo perfil de Instagram, @Panypatry, que suma ya miles de seguidores interesados exclusivamente en sus tostadas creativas. Todo un universo gastronómico que crece a su ritmo, con un sello personal inconfundible.

La filosofía Tictacyummy

Lo que hace especial a Patricia no son solo las recetas, sino el enfoque. “La pasión por la cocina me ha mantenido al pie del cañón”, asegura en su página web. Sus vídeos transmiten cercanía, sencillez y entusiasmo. Ella no cocina para chefs, sino para familias, estudiantes o personas con poco tiempo que quieren comer bien y diferente.

Su comunidad lo entiende así y es por eso que cada publicación recibe cientos de comentarios, halagos y fotos de seguidores que replican sus platos en casa.

Si aún no conocías a Patricia Tena, te animamos a seguirla y a no perderle la pista. Seguro que nos lo agradeces, pero a ella mucho más.