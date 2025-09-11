El Toro de Osborne es mucho más que una simple silueta publicitaria en las carreteras españolas: es un símbolo cultural profundamente arraigado en la identidad visual y emocional del país. Fue creado en 1956 por la agencia Azor para publicitar el brandy Veterano de Osborne. Diseñado por Manolo Prieto, el toro medía inicialmente 4 metros y estaba hecho de madera. Más adelante se hicieron de metal y de hasta 14 metros de altura para ser visibles desde lejos.

La imagen de un toro, concretamente el diseño del Toro Osborne, ha dejado huella en el paisaje, en la cultura, en el arte español e incluso en las camisetas de la selección española. La pervivencia del mito Tauro en nuestra cultura es evidente. La sombra negra, el toro negro que nos acompaña en nuestras carreteras, es un mito. Se ha convertido en una imagen de la cultura de masas por obra del diseño gráfico de Prieto y por la acción de Osborne, que se convirtió en un agente artístico cuando encargó un símbolo para el Veterano y comenzaron entonces a verse los toros en las carreteras españolas.

Un esqueleto de hierros

Ese toro, que se va escapando del ‘capote’ de Prieto, comenzó a crecer en nuestras carreteras, donde encontró su identidad. El toro resiste al viento apoyado en su esqueleto de hierros. En el cuello de las botellas, convertido en insignia de posavasos o en la solapa de trajes y camisas, el toro se ha convertido en un poderoso símbolo, cuando lo que quería ser era una marca comercial.

Es un componente insustituible de nuestro paisaje, por eso ha sido declarado Bien Cultural. En los últimos meses, la prensa nacional se ha hecho eco de los destrozos de los que están siendo víctimas estos ‘mitos’ en las carreteras: roturas, pintadas, panfletos políticos... La silueta que vemos es ya más que una marca y se ha convertido en un símbolo nacional, por lo que puede ser utilizado sin autorización de la empresa.

Es cierto que es una marca registrada cuya titularidad ostenta el Grupo Osborne, pero, en lo referente a productos que no son ‘el objeto social y el renombre de la marca’, esta efigie ha pasado a ser ‘patrimonio cultural y artístico de los pueblos de España’. En los artículos de regalo observamos la figura de un toro como símbolo nacional y no la marca concreta de dicha empresa. Además, numerosos artistas han plasmado en sus cuadros esa sombra que transforma nuestros campos en paisajes de signos, tales como María José Gómez, Javier de Juan, Menchu Lamas, Julio Álvarez Yagüe, Pelayo Ortega o Manuel Ballester.

De hecho, el mismo autor de la obra original, Manuel Prieto, orientó casi siempre sus obras en torno a la figura del toro: bocetos para carteles, dibujos para cuentos y novelas, anuncios publicitarios..., destacando la simplificación, la geometrización y el esquematismo, abriendo un amplio abanico entre la tradición y la innovación. Aplicó sus conocimientos comerciales al cartel taurino, tratándolo como un medio de comunicación. Por tanto, el Toro de Osborne, en nuestras carreteras, es un símbolo definidor de la originalidad cultural e histórica de España.

El Toro de Osborne se ha consolidado como un elemento icónico del paisaje español, con un valor simbólico que va mucho más allá de su propósito inicial. Su presencia en las carreteras no solo embellece el entorno, sino que conecta a los conductores con una parte esencial del imaginario colectivo español.