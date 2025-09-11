Críticas a Educación
UGT Extremadura denuncia la falta de personal en Infantil y las incidencias en el transporte escolar
La organización sindical acusa a la Consejería de "falta de planificación" y exige soluciones urgentes
La organización sindical UGT Extremadura ha alertado este jueves sobre la falta de personal en Educación Infantil y ha denunciado las incidencias que se están produciendo en las líneas de transporte escolar. Por ello, ha exigido una reacción inmediata por parte de la Consejería de Educación, "que debe asumir su responsabilidad ante estecomienzo de curso marcado por la improvisación y la desorganización".
El sindicato ha informado de que no se han cubierto todas las plazas de la categoría de técnico en Educación Infantil, especialmente en las aulas de 0 a 3 años, lo que está provocando "graves problemas" tanto para el alumnado como para las familias. Ha asegurado además que estas irregularidades responen a la "falta de planificación" y ha señalado que "las etapas educativas más tempranas y el transporte escolar son servicios esenciales que no pueden fallar ni un solo día".
Critican vulneración de derechos educativos
UGT Extremadura ha subrayado que esta situación es especialmente preocupante porque afecta a la etapa más sensible del desarrollo infantil, por lo que "debería haber contado con una cobertura garantizada desde el primer día de curso".
Igualmente, ha expresado su preocupación pot todas aquellas rutas que no han prestado el servicio, lo que "no solo vulnera el derecho a la educación del alumnado, sino que genera una gran incertidumbre y malestar en las familias".
Por ello, ha exigido soluciones por parte de la Consejería de Educación, "que debe asumir su responsabilidad ante este comienzo de curso marcado por la improvisación y la desorganización".
- Medallas de Extremadura: Guardiola pide que el «espíritu real» de los pueblos esté presente en las leyes
- La Junta de Extremadura adjudica de forma directa y obligatoria las 223 rutas del transporte escolar sin cubrir
- El orgullo de ser extremeño: 'Apostar por el sitio donde hemos nacido es lo más avanzado que hay
- Guadalupe, el epicentro del orgullo extremeño
- La UEx convoca 31 plazas de profesores y catedráticos
- Comienza el dispositivo de la berrea para evitar aglomeraciones en Monfragüe
- Los ganaderos extremeños afirman que las consecuencias de los aranceles de China no serán tan 'graves
- Incertidumbre entre las familias tras la adjudicación obligada de 223 rutas escolares