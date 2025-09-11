Vox hace responsable al Gobierno extremeño de "cualquier violación, atraco o robo" que cometan los menores migrantes

El curso en la Asamblea de Extremadura ha comenzado este jueves tan tenso como finalizó el anterior. La primera sesión plenaria ha arrancado con descalificaciones entre los grupos políticos y acusaciones de incompetencia, mentiras, incapacidad e ineficacia. La primera pregunta a los miembros del consejo de Gobierno por parte de Vox ha desatado la crispación desde el minuto uno. La formación de Abascal en Extremadura ha preguntado por el coste en euros de mantener a cada menor no acompañado, de los 159 que el Gobierno trasladará desde Canarias a Extremadura. Ante la respuesta del PP, de que el coste de cualquier menor tutelado varía en función de las circunstancias y necesidades, Vox le ha acusado de no dar la cifra "por cobardía".

El diputado de Vox Óscar Arturo Fernández ha apelado a los dos millones de euros comprometidos por el Gobierno de España a Extremadura para la atención a esos 159 menores durante los tres primeros meses. "Salen 4.200 euros al mes por cada uno de estos 159 menores, es una cifra obscena, porque a ningún extremeño le dan ustedes esa cantidad", recrimina.

Dudas sobre la minoría de edad

Además, Vox recurre a datos de la Fiscalía General del Estado para afirmar que "sólo el 50% de los teóricos menores son realmente menores de edad, la inmensa mayoría son hombres y también la gran mayoría proceden de Marruecos". "Todo lo que envuelve este tema es una absoluta estafa y una absoluta obscenidad", indica Óscar Fernández.

En este sentido, critica la "complicidad" del gobierno extremeño con el Ejecutivo nacional en la acogida de menores no acompañados. Y agrega: "el 32% de las agresiones sexuales en 2024 fueron cometidas por extranjeros, que son solo el 14% de la población según datos del ministerio". Por lo que Vox responsabilidad a la Junta de Extremadura "de cualquier violación, atraco, robo, pérdida y deterioro de la convivencia que haya con estos menores".

El PP apela al discurso de la "sensatez"

En su respuesta, la consejera de Salud y Servicios Sociales de Extremadura, Sara García Espada, ha pedido a Vox que se una "al discurso de la sensatez" a la hora de pedir al Gobierno de España que adopte las medidas necesarias para paliar la crisis migratoria existente, y ha recriminado a la formación de Abascal que viva "anclada a un discurso populista, sin ápice de humanidad y enfocado en el enfrentamiento permanente".

García Espada ha subrayado que Extremadura ha cumplido "de forma íntegra con su responsabilidad y con la ley, mientras el Gobierno de España continúa sin dar respuesta a más de mil solicitantes de asilo menores de edad". La consejera reconoce que los traslados asignados a Extremadura "sobrepasan las plazas establecidas" y por ello se ha interpuesto una denuncia, junto al resto de comunidades del PP, ante el tribunal Supremo.

Finalmente, la consejera ha garantizado que los menores en Extremadura, independientemente de su procedencia, "son tratados con respeto, con sensibilidad y con profesionalidad", siempre con el objetivo de la desinstitucionalización "como fórmula más deseada para el desarrollo de toda nuestra infancia tutelada".