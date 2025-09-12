Unos 5.000 alumnos extremeños vuelven a quedarse sin transporte escolar en el segundo día de curso

Por segundo día consecutivo, unos 5.000 alumnos extremeños han vuelto a quedarse hoy sin transporte escolar en Extremadura, tras la falta de acuerdo entre la Consejería de Educación y varias empresas del sector que no han acudido a las dos últimas licitaciones lanzadas por la Junta de Extremadura y han dejado más de 200 rutas sin cubrir.

El problema parece enquistarse y se repite por segundo día el peor escenario posible para un inicio de curso: cientos de alumnos sin clase y la implantación de la enseñanza telemática para los afectados como solución ofrecida por la consejería mientras no se retome la normalidad de los servicios de transporte.

Es la salida de la Consejería de Educación al conflicto abierto con varias empresas que hasta este curso venían realizando las rutas, pero que no acudieron a las dos últimas licitaciones públicas ni están cumpliendo la resolución de emergencia emitida el miércoles por la Junta que les obligaba a prestar los servicios tras haber firmado en 2024 un acuerdo marco que mejoraba el precio de los servicios. La administración regional no ha ofrecido el dato de rutas y alumnos afectados, pero eran 223 las que no estaban adjudicadas y transportaban a más de 5.000 alumnos, los datos de afectados estimados por las empresas.

De cualquier modo, el impacto está siendo importante según ha podido comprobar este diario a través de los propios centros. Institutos de Montijo, de Llerena, de Don Benito, de Plasencia, de Cáceres, de Alcántara, de Valencia de Alcántara... no cuentan con todas sus rutas, por lo que los estudiantes de las zonas rurales próximas no han podido iniciar el curso con normalidad.

La situación, no obstante, es muy dispar. Entre los más afectados está el IES Luis Chamizo de Don Benito, donde solo está funcionando una de sus nueve rutas que movilizan a unos 500 alumnos, mientras en otros casos, como el IES García Téllez de Cáceres, apenas falta una de las 13 con las que cuenta.

Educación acude de nuevo a la justicia

Nada más arrancar la jornada lectiva este pasado jueves y comprobar la falta del transporte escolar, la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, anunciaba en el pleno de la Asamblea que trasladaría al juzgado los «incumplimientos» de la resolución emitida para las empresas a menos de 24 horas del inicio del curso.

La hacía poco antes de conocer que el juzgado de Mérida había rechazado las medidas cautelares solicitadas previamente por la Junta para obligar a esos autocares a cumplir con los servicios. Pero la justicia considera que «no constan indicios racionalidad de criminalidad fundados» que justifiquen adoptar la citada medida cautelar. Según señala el auto «no resulta proporcionado imponer a las empresas denunciadas el cumplimiento de unos servicios de transportes respecto del cual no son adjudicatarias».

Ayudas económicas a las familias

Tras este varapalo judicial y mientras el pulso continúe, la solución que ha encontrado la Consejería de Educación es implantar la enseñanza telemática para los alumnos que no puedan desplazarse a sus centros. Así lo expone Vaquera en una carta que remitió ayer a las familias afectadas, a través de Rayuela, en la que garantiza que habrá ayudas económicas para los padres que puedan llevar a sus hijos por sus propios medios, y también en un escrito concreto para que los centros educativos organicen las clases ‘on line’, que coexistirán con las presenciales mientras la situación no se normalice.

La consejera también señala en su misiva que comparte el «malestar» y «preocupación» de las familias, que ya están empezando a movilizarse para protestar por esta situación a las puertas de los centros educativos. Así lo confirma la Federación de Ampas de centros públicos de Extremadura (Freampa), que mostró su «asombro» e «indignación» por la decisión «unilateral» adaptada por la consejería. Ante esto, la Freampa ha convocado concentraciones diarias en las puertas de los centros educativos a partir del próximo lunes, 15 de septiembre, y la Federación Estudiantil de Extremadura (Fadaex) también ha convocado una huelga indefinida a partir del próximo viernes, 19 de septiembre.

Ambos colectivos denuncian que se está privando a los alumnos de un derecho fundamental y se ha generado una situación «caótica» fruto de «la falta de entendimiento» de la consejería y las empresas. Precisamente estas siguen reclamando una oferta económica mayor «que llegue para cubrir los gastos, que son muchos: desde el mantenimiento de los autobuses, el pago a conductores, averías y combustible, entre otros», señalan a Efe fuentes del sector, que se siente respaldado por el auto del juzgado.