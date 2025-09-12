La carne extremeña de caza mejora sus controles para llegar a los supermercados

España (y muy especialmente Extremadura) es una potencia en caza, pero se produce la paradoja de que esta carne no se ve habitualmente en tiendas o restaurantes. De hecho, la región se ve obligada a exportar al resto de Europa más del 90% de su producción. Y ello porque en otros países sí se aprecian las bondades de un alimento ecológico, sabroso, muy versátil en la cocina y saludable para el organismo.

El sector de la caza quiere resolver esta carencia a través de encuentros con las firmas de distribución, y así lo ha puesto de manifiesto el presidente de la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza), José María Gallardo, también presidente de la Asociación Interprofesional de la Carne de Caza de España, durante la XXXIV edición de la Feria de la Caza, Pesca y Naturaleza Ibérica (Feciex) en Badajoz. Pero además, hoy mismo se ha anunciado el nuevo decreto que la Junta de Extremadura está tramitando para modernizar y actualizar la normativa sobre el control sanitario de las piezas de caza, vigente desde el año 2005, con el objeto de favorecer su comercialización.

Reducción de plazos veterinarios

Entre las principales novedades destaca la reducción de plazos para solicitar el control veterinario oficial, que pasa de 30 días a 10, con posibilidad de realizar todos los trámites de forma telemática. Además, se establecen nuevas modalidades de control sin designación previa, como el jabalí al salto, las esperas nocturnas y los recechos.

También se autoriza la venta directa de carne fresca de caza mayor por parte de los propios cazadores al consumidor final o a minoristas, siempre tras la inspección veterinaria favorable. Y se crean los LICA (Locales de Inspección de Caza), donde los cazadores podrán entregar hasta dos piezas al día para su control y posterior comercialización.

Otra de las novedades del nuevo decreto es la simplificación administrativa, ya que se elimina la necesidad de renovar cada tres años la autorización de los lugares de evisceración, pasando a ser indefinida, y sustituyendo trámites por declaraciones responsables.

Un sector que genera 400 millones

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco Ramírez, ha adelantado esta actualización de la norma resulta "clave para el sector cinegético", que genera más de 400 millones de euros y sustenta a más de 200 empresas. Una adaptación del control sanitario que responde a las demandas del propio gremio y que se ha llevado a cabo mediante el trabajo conjunto entre esta consejería y la de Salud y Servicios Sociales, con el fin de amoldarse a los cambios normativos europeos, nacionales y autonómicos.

Con la nueva normativa, el Gobierno extremeño busca favorecer el aprovechamiento de la caza, ampliar las vías de comercialización y apoyar a los pequeños cazadores, a la vez que asegura las máximas garantías sanitarias para los consumidores.

De hecho, la carne de caza apenas está presente en las estanterías de las cadenas de alimentación y en las cartas de los restaurantes, por no decir en los establecimientos de comida rápida. El presidente de la Federación Extremeña de Caza recuerda que se trata de un alimento "ecológico, bajo en grasa y apto para cualquier tipo de dieta".

Frente a la apuesta del resto de países europeos, en España "resulta casi imposible encontrar carne de caza en los supermercados", lamenta Gallardo. Por ello, la inmesa mayoría de la producción que genera el sector cinegético extremeño (y español) se marcha al comercio internacional. De ahí los encuentros con el sector de la distribución para tratar de ir paliando esta circunstancia.

"Salvar barreras"

Precisamente, la directora de Alimentación de la Asociación Nacional de Grandes Empresarios de Distribución (Anged), María Sánchez, ha estado también en Feciex y ha explicado que encuentros como el que celebra Badajoz son "muy importantes" para "acercar posturas" y "salvar las barreras" que provoca esta situación.

Una de estas barreras es que el usuario no está muy familiarizado hoy con la carne de caza, pues "falta mucha información y conocimiento sobre este producto, de una calidad excepcional", ha reconocido a Efe.

La directora de la Cámara de Badajoz, Sandra Soriano, también ha expresado que "el ciudadano no está hoy muy familiarizado con las propiedades de la carne de caza, que puede ser una alternativa a los elevados precios de otras carnes".

El Servicio Extremeño de Salud se une a este reto, comprometiéndose a reforzar sus recursos humanos y técnicos para dar cobertura al incremento de la demanda que se pueda producir con los ajustes de la normativa, garantizando siempre la seguridad alimentaria.