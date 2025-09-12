Los concesionarios extremeños piden que se agilicen las ayudas al vehículo eléctrico: hasta 9.000 euros por coche

El coche eléctrico supone el 17% de las ventas a nivel nacional, según el informe del Consejo Internacional de Transporte Limpio, un aumento de demanda que también se está observando en Extremadura, ya que el mercado está muy enfocado a la venta de vehículos electrificados con hibridaciones. Sin embargo, la comunidad tiene un escollo a la hora de materializar estas ventas: el retraso en las ayudas. Aspremetal (Asociación de Empresarios del Metal de Extremadura) pide mayor agilidad a la Junta de Extremadura en la publicación de las subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos enchufables y la instalación de puntos de recarga, conocidas como Programa Moves III.

El colectivo ha vuelto a alzar la voz en representación del sector de la automoción en la región, lamentando que se ve nuevamente afectado por el retraso en estos trámites. Alega que, a pesar de haber sido anunciadas por la Administración regional en el Consejo de Gobierno del 26 de agosto, "las ayudas aún no se han publicado en el DOE, requisito indispensable para que entren en vigor y los ciudadanos extremeños puedan beneficiarse de estas ayudas, que en algunos casos en la región pueden alcanzar los 9.900 euros por unidad adquirida", explica Aspremental a través de un comunicado. Este respaldo económico, afirma, supondrá un impulso para renovar "el anticuado parque automovilístico de Extremadura", una necesidad que también reclama Aspremetal "por motivos medioambientales y, sobre todo, por la seguridad de los conductores”.

Según los datos de IDAE, Extremadura cuenta para la ocasión con casi 9 millones de euros, si bien “esta situación producirá un rápido agotamiento rápido de unos fondos ya disponibles a nivel nacional pero inaccesibles para los extremeños". No obstante, Aspremetal recuerda que las ayudas están aseguradas, pues el Real Decreto-ley 3/2025 establece un efecto retroactivo del 1 de enero para poder solicitarlas”.

La importancia del programa es tal que, con la cuantía de 2025, los precios de este tipo de coches se equiparan a los de combustión.

Un sector básico en la región

El colectivo vio con buenos ojos el anuncio de la ayuda, que llevaba tiempo reclamando, "porque seguimos siendo una de las pocas regiones sin poder disfrutarla”. Recuerda que no es la primera vez que se produce este retraso "que tanto perjudica" a los ciudadanos extremeños: en la ampliación del Moves de 2023 y 2024 se vieron "privados de este derecho" durante seis meses.

Un hecho que también ocasionó pérdidas a los concesionarios extremeños, "tal y como está sucediendo en esta tercera ocasión". Aspremental recuerda que el sector da empleo a numerosos trabajadores y genera aproximadamente el 2,65 % del PIB regional, y que ahora ve "ralentizadas" sus ventas.

Los concesionarios adelantan la rebaja

Ante esta situación, “algunos concesionarios extremeños han optado por adelantar en sus precios estas ayudas, es decir, sacrificándose nuevamente por algo que no es su responsabilidad, lo que afecta a los empresarios, empresarias y empresas de Extremadura”.

Además, el sector revela que esta situación atenta contra su imagen empresarial, porque no son pocos los compradores que les achacan no querer gestionar las ayudas, "cuando en realidad les es imposible solicitarlas por no estar habilitadas ni en vigor en Extremadura, aunque sí aprobadas por el Gobierno de España”, aseveran desde Aspremetal.

“Esta nueva demora provocará que, de nuevo, los ciudadanos sufran retrasos en la resolución de los expedientes una vez puedan presentarlos, aunque lamentablemente no se conozcan fechas para ello”, lamentan desde Aspremetal.