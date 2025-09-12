Educación se reúne con las empresas de transporte denunciadas y abonará 0,26 euros por kilómetro a las familias afectadas

Todavía no hay solución al conflicto del transporte escolar en Extremadura, pero la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, acaba de anunciar que se está manteniendo una reunión en la Consejería de Educación con las empresas denunciadas que no han querido acudir a las últimas licitaciones para hacerse cargo de más de 200 rutas escolares. "Espero y deseo que se restablezca la normalidad cuanto antes, ese es nuestro objetivo", ha subrayado.

En ese encuentro, Vaquera ha explicado que están pidiendo a las empresas que cumplan con la resolución establecida el pasado miércoles por la consejería, a través de la cual se les adjudicaba de forma directa y obligatoria las 223 rutas sin cubrir. "Se les está informando de que es una resolución de obligado cumplimiento y también del precio de cada una de las rutas y del plazo de duración, que son 10 meses, todo el curso, porque parece que algunas tenían dudas", ha dicho la consejera en declaraciones a la prensa este mediodía.

Los centros de educación especial son prioritarios

La postura de las empresas es una incógnita por el momento mientras continúe la reunión, pero Vaquera confía en que recupera la normalidad del transporte escolar, especialmente en los centros de educación especial, a los que se les está dando prioridad "por la vulnerabilidad de los alumnos", según la consejera.

A la espera de una solución, que no está garantizada que salga de ese encuentro, la titular de Educación ha anunciado que el próximo martes el Consejo de Gobierno aprobará las ayudas para las familias que están llevando a sus hijos estos días por sus propios medios a los centros educativos. Cada alumno afectado sin ruta escolar recibirá 0,26 euros por kilómetro de distancia que separa su hogar del colegio o instituto en el que estudia.

"Vamos a intentar facilitar todo para que las familias no se compliquen la vida para estas ayudas; lo que queremos es que no les cueste esto dinero de su bolsillo", ha asegurado Vaquera, quien también ha insistido en que la Consejería de Educación lleva mucho tiempo trabajando y seguirá haciéndolo "mañana, tarde y noche" para restablecer el servicio de transporte escolar en toda la comunidad "porque es esencial para poder llevar a cabo la actividad educativa y recuperar la normalidad".

No responde a las críticas

La consejera, asimismo, ha eludido responder a las críticas que está recibiendo su departamento por la gestión de este conflicto y a la convocatoria de huelga y concentraciones de alumnos y familias por la falta de transporte escolar y la solución habilitada por la administración, la enseñanza telemática. "Estoy solo centrada en escuchar las aportaciones que puedan ser beneficiosas para resolver este problema, no es momento de valorar otras opiniones", ha zanjado.