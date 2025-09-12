Extremadura estudia si convocar oposiciones de maestro en 2026

¿Habrá oposiciones de maestro en 2026 en Extremadura? La respuesta sigue siendo una incógnita. La consejera de Educación, Mercedes Vaquera, aseguró ayer en el Parlamento extremeño que se está estudiando la situación antes de tomar una decisión definitiva. "Estamos trabajando en una planificación adecuada y negociada con los sindicatos", dijo la consejera.

Vaquera añadió que la Junta tiene "muy claro el rumbo que se debe tomar", pero insistió en que la planificación de cualquier proceso selectivo requiere de un rigor técnico adecuado para no conducir a errores. "La elaboración de la previsión del cupo en este tipo de proceso tiene que tener en cuenta factores tan importantes como las necesidades de las distintas especialidades, el número de cargos directivos, las jubilaciones, el número de matriculaciones, el crecimiento vegetativo de Extremadura que nos hace situar la escuela rural en el centro de nuestras prioridades... Cuestiones que ahora que acaba de comenzar el curso se empezarán a poder sopesar para hacer un equilibrio justo", explicó.

En todo caso, garantizó que será un sistema de oposiciones equitativo, justo y equilibrado y la decisión final se tomará "con la mayor diligencia posible, teniendo en cuenta las preocupaciones naturales de los opositores y buscando la estabilidad de nuestro sistema educativo"

Incertidumbre entre interinos y opositores

Vaquera respondía así en el pleno de la Asamblea a una pregunta formulada por un diputado de Vox, Álvaro Sánchez Ocaña, ante la "incertidumbre" que esta cuestión está suscitando entre "muchos interinos y opositores". El diputado pidió a Vaquera una negociación real, para que no se quede en el aire como ha sucedido con la homologación salarial, las rutas escolares o los presupuestos regionales.

La alternancia habitual de los últimos años lleva a pensar que en 2026 tocarían celebrarse oposiciones de maestros, después de que este 2025 se lanzaran plazas solo del cuerpo de profesores, que ha tenido proceso selectivo ya de forma consecutiva durante tres años (2023, 2024 y 2025). Esa inercia habitual se rompió en 2024 con las oposiciones de estabilización, para las que se convocaron en la comunidad los dos cuerpos, tanto maestros como profesores, de forma excepcional.