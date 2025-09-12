Huelga indefinida entre los alumnos extremeños y concentraciones diarias de las familias contra la enseñanza telemática

Las estudiantes y sus familias comienzan a movilizarse tras las soluciones planteadas por la ausencia de más de 200 rutas escolares en Extremadura.

La Federación Estudiantil de Extremadura (Fadaex) convoca una huelga indefinida a partir del próximo viernes 19 de septiembre y la Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Freampa) llama a las familias a concentrarse todos los días a las puertas de los centros educativos afectados a partir del próximo lunes, 15 de septiembre, a las 12.00 horas. Fadaex se plantea incluso solicitar a la Consejería de Educación el aplazamiento de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) si la situación no se soluciona en un plazo de 30 días hábiles a partir del lunes.

Ambos colectivos rechazan la decisión adoptada por la Consejería de Educación de imponer la enseñanza telemática como solución al problema del transporte escolar y salen en defensa de una educación presencial, gratuita y en igualdad de condiciones para todos los alumnos extremeños.

Tanto federación estudiantil como las familias consideran que la enseñanza telemática no garantiza el derecho a la educación en igualdad, ya que no se puede asegurar que todo el alumnado dispone de los medios tecnológicos ni la conectividad necesaria para seguir la jornada lectiva de forma 'on line'.

La Freampa señala, además, que los alumnos afectados por la falta de rutas escolares son menores de edad, tanto de colegios como de institutos, que en muchos casos no pueden quedarse solos en casa durante seis horas si sus progenitores trabajan. "Esta situación traslada la responsabilidad y las consecuencias del conflicto con las empresas de transporte directamente a las familias, lo cual es inaceptable", denuncia la Freampa.

Discriminación al alumnado rural

Desde Fadaex insiste en que la educación telemática forzada supone una "clara discriminación hacia el alumnado del entorno rural", que queda en desventaja frente a quienes residen en zonas urbanas. Insiste en que la falta de más de 200 rutas escolares "no solo afecta al desarrollo académico, sino que vulnera un derecho fundamental: el acceso a una educación pública, gratuita y de calidad".

Critican que la "semipresencialidad" a la que se obliga a muchos estudiantes de las zonas rurales "limita el aprendizaje y condiciona gravemente la igualdad de oportunidad". La federación estudiantil recuerda que durante la pandemia de covid-19 se comprobó que la educación semipresencial o telemática "no garantiza los mismos resultados que la enseñanza presencial, y que genera desigualdades especialmente graves en entornos rurales, donde muchos estudiantes carecen de recursos tecnológicos o conectividad suficiente"

Por eso, tanto familias como alumnos exigen a la Consejería de Educación que resuelva "de manera inmediata" el problema del transporte escolar para garantizar la prestación del transporte escolar y evitar el coste educativo y social que tienen las medidas planteadas como solución así como la "división" de los alumnos. "La Consejería de Educación no puede mirar hacia otro lado mientras se revoca un derecho tan básico como es la igualdad en la educación”.