Datos del INE
La inflación cae al 2,8 % en Extremadura en agosto y el precio de los alimentos se modera
Supone el quinto mayor entre las autonomías españolas, un tasa cuatro décimas más baja que la registrada en julio, que en el caso de los alimentos cae en 1,2 puntos
Efe
El índice de precios de consumo (IPC) se situó en Extremadura en agosto en el 2,8 % interanual, el quinto mayor entre las autonomías españolas, un tasa cuatro décimas más baja que la registrada en julio, que en el caso de los alimentos cae en 1,2 puntos.
La tasa mensual cayó en Extremadura en agosto un 0,3 %, mientras que en lo que va de año acumula un aumento del 1,8 %, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
A nivel nacional se mantuvo en el 2,7 % interanual, la misma tasa que el mes anterior, mientras que la inflación de los alimentos se moderó cuatro décimas, hasta el 2,3 %, por el mayor abaratamiento de la fruta.
El INE ha confirmado el dato de inflación adelantado hace dos semanas y también la tasa de inflación subyacente (sin energía ni alimentos no elaborados), que se situó en España en el 2,4 % interanual, una décima por encima de la de julio.
Datos nacionales
En España, el grupo que más tiró al alza del IPC fue el del transporte -en el que se encuadran los carburantes-, cuya tasa anual aumentó un punto, hasta el 1,2 %, por un menor abaratamiento de los carburantes y lubricantes para vehículos personales y un mayor encarecimiento del transporte aéreo de pasajeros
En Extremadura todos los grupos presentan tasa interanuales positivas.
Alimentos y bebidas no alcohólicas se han incrementado un 2 % en el último año, si bien la mayor subida en Extremadura corresponde a la vivienda, un 10 %, seguida de bebidas alcohólicas y tabaco, con un 4,1 %.
A continuación se sitúan hoteles, bares y restaurantes, con un 3,7 %; y otros, con un 2,3 %.
También subieron en medicina y enseñanza (1,8 %), vestido y calzado y menaje (0,8 %), ocio y cultura y comunicaciones (0,7 %) y transporte (0,4 %).
En la tasa mensual destacan los descensos en vestido y calzado (-3 %) y alimentos y bebidas alcohólicas (-1,3 %) y el incremento en ocio y cultura (1,5 %).
A nivel provincial, la inflación se situó en Badajoz en agosto en el 2,9 % interanual y en Cáceres en el 2,6 %.
La variación mensual fue igual en las dos provincias (- 0,3 %).
