Junta y empresas marcan sus posiciones sin garantías para retomar las rutas escolares

Una huelga indefinida por parte de los alumnos, concentraciones diarias de los padres y madres y posibles acciones legales contra la Junta por parte de los partidos de la oposición. El conflicto por la ausencia de 200 rutas escolares se recrudece y de nuevo hoy, el segundo día de curso, ha obligado a unos 5.000 alumnos extremeños a quedarse en casa o a ser trasladados hasta los centros educativos por sus propios familiares.

Ante esta situación, representantes de la Consejería de Educación se han reunido de urgencia con los responsables de las empresas que no han concurrido a las dos últimas licitaciones (y están denunciadas por la vía penal) para pedirles que cumplan con la resolución de emergencia que dictó la Junta el pasado miércoles para adjudicarles de forma directa y obligatoria las rutas escolares sin cubrir al tratarse de un servicio esencial (aunque el juzgado ha desestimado las medidas cautelares). Es un intento más de la administración por solventar un conflicto que tiene una motivación principalmente económica y que se ha enquistado tras la denuncia presentada por la Junta contra cinco empresas del sector por «acciones» y «chantajes».

La reunión, que ha comenzado a mediodía y se ha alargado hasta última hora de la tarde, ha acabado sin acuerdo y sin una nueva fecha para continuar el diálogo. Según señalan a este diario empresas denunciadas, no hay ningún compromiso por parte de la administración que indique que se vaya a resolver la situación, aunque sí destacan que hay buena sintonía. Las empresas reclaman unos precios con los que puedan cubrir sus gastos y la retirada de la demanda.

Obligado cumplimiento

Sobre este encuentro, la consejera de Educación señalaba a mediodía que se estaba informando a los empresarios de que la resolución de adjudicación directa emitida el pasado miércoles es de obligado cumplimiento y también del precio de cada una de las rutas y del plazo de duración, «porque parece que algunas tenían dudas», ha asegurado a la prensa Vaquera, que no ha dado más detalles del encuentro posteriormente.

La consejera, no obstante, confiaba esta mañana en llegar a un entendimiento: «Espero y deseo que se restablezca la normalidad cuanto antes, ese es nuestro objetivo», subrayaba a mediodía, añadiendo que la prioridad eran los centros de educación especial «por la vulnerabilidad de los alumnos» y que trabajarán «mañana, tarde y noche» para encontrar una solución.

Con el conflicto aún abierto, Vaquera ha anunciado que el próximo martes el Consejo de Gobierno de la Junta aprobará las ayudas para las familias que están llevando a sus hijos estos días por sus propios medios a los centros educativos. Cada alumno afectado sin ruta escolar recibirá 0,26 euros por kilómetro de distancia que separa su hogar del colegio o instituto en el que estudia. «Queremos que a las familias no les cueste dinero de su bolsillo esta situación», ha dicho la consejera, que ha eludido responder a la oleada de críticas recibidas en los últimos días y las peticiones de su dimisión.

A eso se suman las movilizaciones que han empezado hoy a convocarse para exigir que se garantice el derecho a la educación presencial tras la implantación de las clases telemáticas como solución planteada por la Consejería de Educación. Así, la Federación Estudiantil de Extremadura (Fadaex) ha convocado una huelga indefinida a partir del próximo viernes 19 de septiembre y la Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Freampa) ha organizado concentraciones diarias a las puertas de los centros educativos afectados a partir del próximo lunes, 15 de septiembre, a las 12.00 horas.

«Clara discriminación»

Ambos colectivos salen en defensa de una educación presencial, gratuita y en igualdad de condiciones para todos los alumnos extremeños y denuncian la «clara discriminación» a la que se somete a los estudiantes de las zonas rurales con la enseñanza telemática. Advierten además de que no se puede asegurar que todo el alumnado dispone de los medios tecnológicos ni la conectividad necesaria para seguir la jornada lectiva de forma ‘on line’ ni que los alumnos, menores de edad en su mayoría, puedan quedarse solos en casa.

Más allá de los principales afectados, también se han sumado a las críticas sindicatos y partidos políticos, que no descartan incluso emprender acciones legales contra la Junta de Extremadura para garantizar el derecho básico a la educación. Así lo aseguraron ayer tanto PSOE como Unidas por Extremadura que, por separado, están analizando la situación. Ambos han exigido responsabilidades políticas por esta situación y califican de «inadmisible» la imposición de la enseñanza telemática como solución:«se genera un problema aún mayor», señalan los socialistas.

Así, todos urgen una solución «inmediata» a la falta de más de 200 rutas escolares que, de momento, se mantiene el próximo lunes.