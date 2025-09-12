Niños en casa, solos, sin ordenadores… Los sindicatos extremeños prevén situaciones "indeseables" en el nuevo curso

La ausencia de rutas escolares para miles de alumnos al inicio del curso escolar ha desatado un tsunami de críticas en Extremadura por parte de los sindicatos, que no entienden que la imposición de la educación telemática a los estudiantes que se han quedado de momento sin transporte pueda realizarse de un día para otro, sin previsión ni recursos adecuados.

El sindicato del profesorado PIDE considera "del todo improcedente" la decisión adoptada por la Junta de Extremadura. En una nota, asegura que no entiende cómo se ha llegado a esta situación de falta de cobertura de muchas rutas escolares, que ha dejado en casa a miles de alumnos.

Asegura que la administración educativa "tiene la responsabilidad y la obligación de organizar, garantizar y financiar el transporte escolar para asegurar el acceso a la educación" porque de lo contrario "estaría haciendo dejación de funciones y provocando un enorme daño a los alumnos y sus familias".

Añade que el transporte escolar "es uno de los derechos más básicos para garantizar el acceso a la educación, especialmente en zonas rurales o vulnerables" y califica "del todo improcedente", además, que ordene a los centros educativos adoptar la modalidad de enseñanza telemática simultaneada con la presencial".

Unos en el aula, otros ‘on line’

Para este sindicato, la medida propuesta por la Consejería no es una solución, dado que un docente no puede tener un grupo de alumnos en el aula y otro en casa conectados telemáticamente.

Tampoco cree que sea una opción dejar solos a los niños en casa o que los padres abandonen su trabajo para quedarse con ellos "y todo por la incapacidad de la Consejería de Educación de llegar a un acuerdo que desbloquee esta situación".

En su opinión, la mala planificación de la consejería "aboca, una vez más, a situaciones indeseables que afectan a miles de ciudadanos y crean un gran problema a los equipos directivos y a los docentes en los centros".

Para PIDE, la falta de negociación real en este problema, al igual que ocurre en la homologación salarial de los docentes, lleva a este tipo de "situaciones dramáticas" que necesitan de una solución urgente y sin excusas.

"Solución improvisada"

Por su parte, La Federación de Enseñanza de CCOO ha rechazado "rotundamente" la "imposición" de la Junta de sustituir la enseñanza presencial por modalidad telemática como "solución improvisada" ante la falta de transporte.

La medida, anunciada de manera "unilateral, sin diálogo ni planificación, con menos de 24 horas antes de su puesta en marcha", supone a su juicio "una regresión educativa y social, especialmente para el alumnado con necesidades educativas, que no puede ser atendido adecuadamente a través de medios digitales".

Esta "imposición" de la consejería, según apunta en nota de prensa el sindicato, "sólo genera dificultades a los docentes, no conocen a su alumnado por lo que es complicada la adaptación de sus clases, la simultaneidad de la enseñanza telemática y presencial necesita una planificación previa y, además, no se ha dotado al profesorado ni al alumnado de los dispositivos electrónicos necesarios".

Además, lamenta CCOO que no se aclara hasta cuándo se va a prolongar esta situación "con el perjuicio e incertidumbre que esto supone para el alumnado y sus familias".

Medidas "urgentes" y sin "parches"

"No se puede jugar con la educación de los alumnos y alumnas de nuestra región", remarca, al tiempo que exige a la Junta medidas "urgentes, eficaces y consensuadas" para garantizar el servicio de transporte escolar en condiciones "dignas" y "seguras".

"La educación pública no puede depender de parches ni de decisiones tomadas de un día para otro", subraya la Federación de Enseñanza de CCOO, que reitera su "compromiso" con una educación "inclusiva, presencial y de calidad".

Al mismo tiempo, manifiesta su "profunda preocupación" ante el "alarmante" número de rutas escolares que han quedado desiertas en la región, "afectando gravemente al derecho a la educación de miles de estudiantes, especialmente en zonas rurales y en centros de educación especial", lo que, a su juicio, vulnera la igualdad de oportunidades.

Tambien UGT Servicios Públicos Extremadura ha alertado de las "graves incidencias" que se han producido este jueves en el inicio del curso escolar 2025/26 en "numerosos centros educativos" de la región, como el "caos" en el transporte escolar, y la falta de personal, especialmente en aulas de educación infantil de 0 a 3 años.

Una situación que el sindicato ha achacado a una "evidente falta de planificación" por parte de la Consejería de Educación y que "no solo vulnera el derecho a la educación del alumnado, sino que genera una gran incertidumbre y malestar en las familias".

Por ello, UGT reclama una "reacción inmediata" por parte de la Consejería de Educación, que "debe asumir su responsabilidad ante este comienzo de curso marcado por la improvisación y la desorganización".