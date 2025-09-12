Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 12 de septiembre

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Un estudiante consulta en internet contenidos educativos.

Un estudiante consulta en internet contenidos educativos. / EL PERIÓDICO

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Niños en casa, solos, sin ordenadores… Los sindicatos extremeños prevén situaciones "indeseables" en el nuevo curso

La ausencia de rutas escolares para miles de alumnos al inicio del curso escolar ha desatado un tsunami de críticas en Extremadura por parte de los sindicatos

Respaldo unánime de la Asamblea a Cáceres como Capital Cultural

Resalta que es Patrimonio de la Humanidad, su íntima relación con Portugal y los fuertes lazos históricos y culturales con Hispanoamérica

Todo Cáceres deberá resintonizar su tele al trasladar la antena de la Torre del Reloj

La empresa Cellnex cambiará el emplazamiento de las conexiones tras el respaldo del Supremo al ayuntamiento, pero pide al consistorio colaboración para que 90.000 cacereños sepan cómo actuar

Nueve niños se caen de una plataforma en Plasencia y dos son trasladados al hospital

Los menores de edad se han caído de una plataforma de hormigón en el bloque de una comunidad privada situada en la calle Rodrigo Alemán

Badajoz y Tenerife tendrán vuelos directos a partir del 1 de diciembre

Saldrán aviones dos veces a la semana, lunes y viernes, y los billetes ya se pueden comprar

  1. La Junta de Extremadura adjudica de forma directa y obligatoria las 223 rutas del transporte escolar sin cubrir
  2. La UEx convoca 31 plazas de profesores y catedráticos
  3. Muchas rutas de transporte escolar quedan sin cubrir el primer día de clase en Extremadura: 'Hay familias desesperadas
  4. El Juzgado deniega la medida cautelar sobre el transporte escolar en Extremadura
  5. Los ganaderos extremeños afirman que las consecuencias de los aranceles de China no serán tan 'graves
  6. Extremadura anuncia nuevas medidas para avanzar hacia un modelo de gestión forestal 'más ágil
  7. Incertidumbre entre las familias tras la adjudicación obligada de 223 rutas escolares
  8. «Las ayudas a los cotos han sido tal éxito que volveremos a convocarlas»

