Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 12 de septiembre
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Niños en casa, solos, sin ordenadores… Los sindicatos extremeños prevén situaciones "indeseables" en el nuevo curso
La ausencia de rutas escolares para miles de alumnos al inicio del curso escolar ha desatado un tsunami de críticas en Extremadura por parte de los sindicatos
Respaldo unánime de la Asamblea a Cáceres como Capital Cultural
Resalta que es Patrimonio de la Humanidad, su íntima relación con Portugal y los fuertes lazos históricos y culturales con Hispanoamérica
Todo Cáceres deberá resintonizar su tele al trasladar la antena de la Torre del Reloj
La empresa Cellnex cambiará el emplazamiento de las conexiones tras el respaldo del Supremo al ayuntamiento, pero pide al consistorio colaboración para que 90.000 cacereños sepan cómo actuar
Nueve niños se caen de una plataforma en Plasencia y dos son trasladados al hospital
Los menores de edad se han caído de una plataforma de hormigón en el bloque de una comunidad privada situada en la calle Rodrigo Alemán
Badajoz y Tenerife tendrán vuelos directos a partir del 1 de diciembre
Saldrán aviones dos veces a la semana, lunes y viernes, y los billetes ya se pueden comprar
