Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 12 de septiembre

La ausencia de rutas escolares para miles de alumnos al inicio del curso escolar ha desatado un tsunami de críticas en Extremadura por parte de los sindicatos

Resalta que es Patrimonio de la Humanidad, su íntima relación con Portugal y los fuertes lazos históricos y culturales con Hispanoamérica

La empresa Cellnex cambiará el emplazamiento de las conexiones tras el respaldo del Supremo al ayuntamiento, pero pide al consistorio colaboración para que 90.000 cacereños sepan cómo actuar

Los menores de edad se han caído de una plataforma de hormigón en el bloque de una comunidad privada situada en la calle Rodrigo Alemán

Saldrán aviones dos veces a la semana, lunes y viernes, y los billetes ya se pueden comprar