Nuevo caso de fiebre del Nilo en Extremadura: Una mujer de 82 años, la octava afectada

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado un nuevo caso de fiebre del Nilo occidental, elevando a ocho el número total de afectados en la región en el 2025. Se trata de una mujer de 82 años, residente del Área de Salud de Don Benito-Villanueva, quien se encuentra actualmente ingresada en el Hospital de Don Benito-Villanueva.

De los ocho casos registrados hasta la fecha, cuatro continúan hospitalizados en el mismo centro. Esta situación ha llevado a la dirección del SES a emitir una alerta a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura, instándolas a mantener una vigilancia constante y una actitud de alerta ante cualquier posible caso con síntomas compatibles.

El objetivo es aumentar la capacidad de diagnóstico en la región, a pesar de que la mayoría de las infecciones humanas (aproximadamente el 80%) son asintomáticas y, por lo tanto, difíciles de detectar sin una vigilancia activa.

Recomendaciones para la población

El SES ha reiterado una serie de recomendaciones para la prevención de picaduras y la reducción de la población de mosquitos, que incluyen:

Evitar la acumulación de agua : Se aconseja mantener en buen estado piscinas, estanques y balsas, así como vaciar objetos que puedan contener agua estancada, como platos de macetas, cubos o neumáticos.

: Se aconseja mantener en buen estado piscinas, estanques y balsas, así como vaciar objetos que puedan contener agua estancada, como platos de macetas, cubos o neumáticos. Limpieza y protección : Es fundamental mantener limpios los canalones y desagües, además de utilizar mosquiteras en puertas y ventanas para impedir la entrada de los insectos.

: Es fundamental mantener limpios los canalones y desagües, además de utilizar mosquiteras en puertas y ventanas para impedir la entrada de los insectos. Vestimenta y repelentes: Se recomienda usar ropa de colores claros que cubra la mayor parte del cuerpo (manga larga, pantalones y calzado cerrado) y evitar el uso de productos con aromas fuertes (jabones, perfumes, aerosoles para el cabello) que puedan atraer a los mosquitos. El uso de repelentes e insecticidas autorizados también es una medida efectiva.

¿Qué es el virus del Nilo occidental?

El virus del Nilo occidental es un patógeno transmitido principalmente por mosquitos que ha ganado notoriedad en los últimos años debido a su expansión geográfica. Aunque la mayoría de las infecciones en humanos son asintomáticas, en un pequeño porcentaje de los casos puede causar una enfermedad grave con síntomas neurológicos, especialmente en personas mayores o con sistemas inmunológicos comprometidos. La vigilancia epidemiológica y la adopción de medidas preventivas son fundamentales para contener su propagación y mitigar los riesgos para la salud pública.