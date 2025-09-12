La patronal alerta de que el 87% de los nudos de la red eléctrica extremeña están saturados

Casi nueve de cada diez nudos de la red de distribución eléctrica en la región están saturados, lo que quiere decir que ya no pueden atender nuevas demandas de conexión, según denuncia la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) a la vista de los mapas de capacidad de la red, recientemente publicados. «Ello ha supuesto que sólo se pueda atender el 10% de las solicitudes de conexión, al multiplicarse por diez las peticiones en tres años», advierte la patronal.

En cuanto a las consecuencias para la región, según CREEX están claras: «un frenazo al desarrollo económico, al cambio de modelo productivo, y además un riesgo notorio para las inversiones en curso o proyectadas de factorías o centros de datos». En definitiva, actividades electrointensivas que no podrían salir adelante en este escenario.

Asimismo, la situación de saturación de la red impediría el crecimiento poblacional, al no poderse atender tampoco la demanda de las nuevas viviendas.

Regulación a la contra

Por si fuera poco, la regulación vigente «actúa como lastre al no modificarse, pese a los cambios sociales y económicos, y a los límites de inversiones máximas». Todo ello mientras que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) estima que se necesitan 53.000 millones de inversión hasta 2030, más del doble de lo actual.

De no corregirse la situación, según estima CREEX, se acabaría también con el nuevo modelo energético de eficiencia y sostenibilidad, ya que es la electrificación la que muestra mayor eficacia frente a los combustibles fósiles y refuerza la autonomía energética de España.

Malas perspectivas 2026-2031

Desde CREEX también se subraya la decepción por la propuesta de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) para el denominado ‘tercer periodo regulatorio’, que abarca el sexenio 2026-2031, puesto que propone una tasa de retribución insuficiente, frena nuevas inversiones en vez de incentivarlas, y captura el 90% del margen de las empresas, lo que daría lugar a la precarización en el servicio, además de generar distorsiones territoriales.

Frente a esto, CREEX reclama una mayor flexibilidad en la planificación de las redes de transporte y distribución, previendo escenarios futuros y retribuyendo adecuadamente las redes. A la vez, habría que dar certidumbres regulatorias y fijar unas tasas de rentabilidad adecuadas, promoviendo la inversión y eliminando burocracia.

«Esto no es a futuro --advierte CREEX--, es algo urgente si no se quieren perder oportunidades de inversión, por lo que desde ya hay que acometer las inversiones que refuercen la red, actúen sobre los nudos saturados y fijen sistemas que prioricen la eficiencia y la electrificación».