"El pueblo salva al pueblo, otra vez": así se organizan las familias extremeñas que se han quedado sin rutas escolares

Ana Escobero ha llevado este viernes a su hija y otros tres compañeros desde Brozas (Cáceres) hasta Alcántara para que puedan asistir a su primer día en Bachillerato, en un intento de salvar la situación que ha provocado la falta de acuerdo entre algunas empresas de transporte escolar y la Junta de Extremadura, un conflicto que ha dejado sin cobertura a más de 200 rutas y ha afectado a alrededor de 5.000 alumnos de toda la región.

En el caso del IES San Pedro de Alcántara, al que acuden estudiantes de Secundaria y Bachillerato de distintos pueblos de la zona, fue el propio centro el que avisó a través de la plataforma Rayuela de que no habría rutas escolares para varios municipios. El mensaje llegó ayer, apenas dos horas antes de que comenzara la presentación del curso.

Los padres, encargados de solucionar la situación

En un primer momento, las familias pensaron que se trataba de una incidencia puntual, pero la carta remitida por la Consejería de Educación por la tarde confirmó que el problema se prolongará. La consejera, Mercedes Vaquera, dio luz verde a habilitar clases online para aquellos alumnos que no puedan desplazarse a los centros.

Escobero explica que, en su caso, puede llevar a su hija porque aún no ha vuelto al trabajo, pero advierte de que "habrá padres que tengan que hacer malabares o que directamente no puedan. Es surrealista, no doy crédito".

Ante la ausencia de recursos para miles de estudiantes extremeños, la indignación es absoluta: "Nadie debe perder días de clase por incompetencia política. Da igual de quién sea la culpa, las familias tenemos que sacar del marrón a la Consejera. La mierda va siempre para los de abajo y otra vez es el pueblo el que salva al pueblo".

"La Extremadura vaciada sufre las consecuencias"

Esta madre broceña critica que "al final es la España y la Extremadura vaciada las que sufren siempre las consecuencias" y pone el foco en la carga adicional que supone para los equipos directivos y los docentes. Para ella, no se trata de buscar culpables sino de exigir soluciones urgentes, no "parches temporales".

La Junta ha anunciado ayudas económicas para las familias que trasladen a sus hijos por medios propios, pero Escobero desconfía: "No entiendo cómo se van a gestionar. Espero que trabajen las 48 horas del fin de semana para resolver el conflicto". Considera que las AMPAS deberían movilizarse porque "la responsabilidad civil de que nuestros hijos viajen en un coche particular recae sobre los padres".

Más pueblos afectados y familias que buscan soluciones

Además de Brozas, en localidades como Navas, Zarza la Mayor, Villa del Rey, Ceclavín, San Vicente de Alcántara, Membrío, Piedras Albas o Valencia de Alcántara las rutas tampoco llegan al IES San Pedro de Alcántara. En la puerta del centro, Aida Cortés da un beso a su hija y se despide de otras tres compañeras. Las cuatro han viajado desde Ceclavín para no perder su primer día de clase.

"Mi hija empieza hoy primero de Bachillerato y nos hemos encontrado con que no hay transporte escolar. Además es un instituto nuevo, no conoce a la mayor parte de la gente, y esta situación se suma ahora a los nervios", lamenta Cortés.

Incertidumbre y críticas

La madre señala que la incertidumbre es absoluta y que no sabe cómo van a gestionarlo si esta situación se alarga. "Los padres trabajamos y no podemos traerlos y recogerlos todos los días. De hecho del pueblo no ha ido nadie más que ellas, ni siquiera de segundo de Bachillerato". Por eso, esta tarde las familias han organizado una reunión al barajar la posibilidad de contratar un autobús, "aunque tengamos que correr ese gasto".

Cortés califica la situación como una consecuencia de falta de planificación. Para ella "han tenido todo el verano para poder organizar, pero la opción de dar las clases de forma telemática no es justa porque no se enteran igual y no están en las misma circunstancia que el resto de sus compañeros. Si fuera una cosa que afectara a todos los estudiantes sería distinto".

Según explica, en la clase de su hija hoy solo han asistido siete alumnos; el resto sigue las clases online, muchos sin vigilancia en sus casas, a la espera de que se encuentre una solución —ya sea pública o gracias al esfuerzo de las familias— que les permita continuar el curso en igualdad de condiciones.