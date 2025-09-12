De la fe al mojón. Por qué hay cruces en cada rincón de Extremadura

En mitad de una dehesa, junto a un viejo camino romano o a la entrada de un pueblo, es fácil encontrarse con una cruz de granito. Son silenciosas, apenas reclaman atención, pero llevan siglos cumpliendo un papel que va más allá de lo religioso. Las cruces de piedra, tan abundantes en tierras extremeñas, son testigos del paso del tiempo y símbolos que aún hoy hablan de la historia y la vida en comunidad.

Piedra y fe, una alianza milenaria

Desde tiempos remotos, el ser humano ha considerado la piedra como un material cargado de sacralidad. Su resistencia y permanencia la convirtieron en soporte de cultos, primero paganos y más tarde cristianos. No es casualidad que, en plena Edad Media, la cruz tallada en granito se multiplicara por montañas, senderos y plazas: era al mismo tiempo un símbolo de fe, un hito territorial y una referencia para el caminante.

En Extremadura, y especialmente en la provincia de Cáceres, se conservan cientos de estas piezas que conforman un patrimonio tan visible como poco conocido. Muchas permanecen en pie desde hace más de quinientos años, otras se repusieron sobre antiguas bases, y algunas han quedado semiescondidas en fincas privadas o en senderos que ya nadie transita.

Entre límites y devociones

Los especialistas suelen distinguir dos grandes tipos: las cruces de término y los cruceros.

Las primeras se usaban como mojones, marcando fronteras municipales o indicando la cercanía de una localidad. En los siglos XI y XII ya eran habituales como elemento de deslinde, una práctica que en muchos casos se ha mantenido hasta la actualidad.

Los cruceros, en cambio, tienen un carácter más devocional. Muchas veces fueron levantados por cofradías a partir del siglo XVI, tras el Concilio de Trento, y suelen estar junto a ermitas, templos o en plazas principales. En su ornamentación aparecen Cristo crucificado, la Virgen, ángeles y símbolos de la Pasión, como martillos, clavos o la corona de espinas.

Ambos tipos de cruces no solo ordenaban el espacio físico, también marcaban el ritmo de la vida espiritual y social. Eran puntos de encuentro, lugares de oración y referencia en festividades populares.

El viajero y el humilladero

Muy ligados a estas cruces se encuentran los humilladeros, pequeños espacios de culto situados en los arranques de los caminos. Allí los viajeros se encomendaban antes de emprender marcha. Trujillo conserva uno célebre en el camino de Santa Ana, desde donde partieron conquistadores rumbo a América. Estos enclaves recuerdan que el viaje, en aquellos tiempos, era siempre una aventura cargada de incertidumbre, donde lo divino y lo terrenal iban de la mano.

Calvarios y memoria colectiva

Muchos pueblos extremeños también levantaron vía crucis al aire libre, compuestos por catorce cruces que reproducen el camino hacia el Calvario. El de Garrovillas de Alconétar es uno de los conjuntos mejor conservados. A menudo, estos recorridos culminaban en lo alto de un cerro con tres cruces representando el Gólgota, convirtiéndose en un símbolo visible desde la distancia.

No faltan tampoco las cruces erigidas como memoria de sucesos trágicos: accidentes de viajeros, ganaderos fallecidos en el campo o incluso niños ahogados. Estas piezas, más humildes, guardan un valor emotivo que trasciende lo religioso para instalarse en la esfera de lo humano.

Arte en granito

Aunque muchas cruces son sencillas, otras muestran un refinamiento artístico sorprendente. Algunas fueron obra de canteros trasmeranos, venidos desde Cantabria, o de maestros locales que dejaron su firma en los siglos XVI y XVII. Las hay con delicados relieves, escenas de la Asunción o la Piedad, e incluso ejemplos que estuvieron policromados o recubiertos con pan de oro, como ocurrió en Trujillo.

Cada una de ellas cuenta una historia: la cruz de Cañaveral con reminiscencias de los Reyes Católicos, la de Aceituna erigida sobre un menhir prehistórico, o la popular cruz de Arroyo de la Luz, donde las madres acudían en busca de ayuda para amamantar a sus hijos.

Crismón labrado en Fresnoso de Ibor / Óscar de San Macario y José Antonio Ramos

Un mapa en piedra

Decir que “no hay pueblo sin cruz” en Cáceres no es exagerado. Un inventario reciente localiza más de 400 cruces de término y cruceros repartidos por la provincia. Algunas se conservan en plena dehesa, otras en calles históricas o en cementerios, y unas cuantas marcan todavía límites municipales que ya estaban trazados en la Edad Media.

Este legado no solo es patrimonio religioso: es una cartografía de la memoria colectiva, un mosaico de símbolos que permiten reconstruir la vida cotidiana de generaciones pasadas.

Hoy, cuando muchos de estos elementos apenas llaman la atención, conviene recordar su valor. Las cruces de piedra forman parte del paisaje cultural de Extremadura tanto como sus castillos, sus dehesas o sus fiestas populares. Son testigos mudos de la historia, pero también piezas vivas que nos recuerdan de dónde venimos.

Cuidarlas y darlas a conocer es una forma de rendir homenaje a los pueblos que las levantaron y a los viajeros que, siglos atrás, se detuvieron a rezar bajo su sombra antes de seguir el camino.