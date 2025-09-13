Danzantes, paloteros y castañuelas en La Vera: los ritos de septiembre

Las tradiciones extremeñas son una fuente inagotable, y La Vera conserva bellas y antiguas costumbres. Por ejemplo, Garganta la Olla inicia la estación de verano con el singular Baile de las Italianas y la finaliza con la festividad del Cristo y el Baile de los Danzantes, que se celebra este fin de semana.

En 1925 se institucionalizó oficialmente la Hermandad del Santísimo Cristo del Humilladero, que vive este año su centenario. La festividad tiene lugar cada 13 y 14 de septiembre, fecha de numerosas celebraciones a lo largo y ancho de la región por la ‘Exaltación de la Cruz’. Es entonces cuando el tradicional baile acompaña a la procesión y a otros actos religiosos en Garganta la Olla.

El origen de esta fiesta es difícil de precisar, aunque se considera pagano. En algún momento del pasado se incorporó y adaptó a las celebraciones de carácter religioso, en señal de devoción a las figuras locales. La imagen del Cristo, una talla de madera de autor desconocido, data del siglo XVI y reposa en la ermita del Santísimo Cristo del Humilladero, una construcción de nave única del mismo siglo.

Pueblos y costumbres

A lo largo de la comarca de La Vera se conservan ocho danzas en honor al Cristo o a los patronos de cada localidad. Estas localidades son Jaraíz de la Vera, Cuacos de Yuste, Garganta la Olla, Aldeanueva de la Vera, Jarandilla, Losar de la Vera, Robledillo de la Vera y Guijo de Santa Bárbara. Todas guardan gran similitud en el desarrollo del baile y en la vestimenta, aunque con particularidades en cada municipio.

El cuerpo de la danza está compuesto por once hombres: ocho danzantes; el maestro, que dirige los movimientos; el tamborilero; y el zurronero o palotero —Florencio Curiel—, encargado de dos funciones: portar los palos de los danzantes en su zurrón de mimbre, que lleva colgado a la espalda, y sujetar el poste alrededor del cual se baila, trenzando los lazos de colores.

Pedro Calero es tamborilero desde 1986. «Para mí supone una satisfacción enorme, un sueño que tenía desde niño, por la gran devoción que sentía al Cristo», confiesa. Su papel tiene gran importancia, ya que el ritmo debe ser impecable, sin fallos, para que los danzantes no se equivoquen en los pasos. «Ellos se pueden confundir y no apreciarse, pero un fallo mío puede alterar el baile», apunta Calero.

Cuatro mayordomos

El cargo de presidente de la cofradía recae en el párroco vigente, pero es el secretario quien realiza todas las labores administrativas: asambleas, actas, cuidado y limpieza, entre otras. Victoriano Herrero Gómez ejerce esta responsabilidad con gran entusiasmo y dedicación desde 1980. Actualmente, la hermandad está conformada por 44 miembros. Cada año, de manera rotativa, cuatro de ellos son designados como mayordomos, responsables de organizar los convites para los danzantes.

A diferencia del Baile de las Italianas, que deben ser mujeres solteras, los danzantes dejan su puesto únicamente cuando así lo deciden; solo entonces pueden incorporarse otros nuevos. Entre ellos está Miguel Ángel García López, que se emociona ante la pregunta de qué significa para él ser danzante: «Desde chiquitito bailaba al Cristo, me gustaba mucho. El tiempo pasaba y sentía que igual me haría mayor y no podría entrar. Pero en 2012 salió un danzante y logré mi sueño. Es físicamente duro, son muchas horas danzando, pero hay algo fuerte dentro que te hace seguir: un corazón lleno de devoción. Tiene que gustarte, llevarlo en la sangre. Además, se trata de un acto voluntario; lo hacemos sin esperar compensación económica alguna», cuenta Miguel Ángel García.

Es físicamente duro, son muchas horas danzando, pero hay algo fuerte dentro que te hace seguir: un corazón lleno de devoción

Durante la festividad se interpreta un amplio repertorio de danzas, que varía según la calle por donde pasen: el Apartad, el Pasillo de Calle, las Marianitas, la Zarza, las Palomitas, la Mula, entre otras. Siempre bailan mirando hacia la imagen en cuyo honor lo hacen.

El atuendo

La vestimenta del 14 de septiembre está compuesta por zapatillas blancas, medias de hilo blanco sujetas con una cinta roja bajo la rodilla, calzoncillo blanco y faja roja —que en el caso del maestro será azul—. Completan el atuendo un pañuelo bordado, sujeto a la cintura en el lado exterior al que se baila; una camisa blanca con dos cintas de colores cruzadas; y un pañuelo rojo de seda en la cabeza.

La festividad comienza el sábado 13 a mediodía, cuando las campanas tocan a vísperas. Los danzantes acuden a la ermita, desde donde varias personas trasladan al Cristo hasta la iglesia. No dejan de bailar hasta el día 14, a las seis de la tarde, con la última danza: el Baile de la Zarza. En ese momento se subastan los brazos para introducir nuevamente al Cristo en la ermita.

Por las calles resuenan el eco del paloteo y el repique de las castañuelas. Ocho danzantes bailan y trenzan cintas de colores al son del ritmo que marca el tamborilero; el maestro los guía y el zurronero guarda los palos. El Santísimo Cristo del Humilladero sale de la ermita una sola vez al año, y todo el pueblo lo espera para rendirle culto y honrarlo a través de su festividad.

La cofradía vela porque así sea y porque esta tradición ancestral perdure cada año, algo que lleva haciendo desde hace ya un siglo.