Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 13 de septiembre

Cáceres insta a ejecutar ya la sentencia y retirar las antenas de la Torre del Trabajo
"No tiene mayor sentido postergar este proceso, que le corresponde únicamente a la empresa por orden judicial"
Junta y empresas marcan sus posiciones sin garantías para retomar las rutas escolares
La reunión de Educación con las líneas denunciadas termina sin acuerdo, mientras los alumnos convocan una huelga y los padres, protestas diarias. La Junta pagará 0,26 euros/km a las familias afectadas
"Se están haciendo las cosas bien": siete funcionarios de la Policía Local eligen Cáceres como destino
Esto "demuestra que "se están solucionando muchos problemas históricos enquistados en la Jefatura de Policía Local", asegura el portavoz, Ángel Orgaz
Después del incendio en la residencia de mayores de Arroyo de San Serván: "Siguen con el miedo en el cuerpo"
El teniente de alcalde de la localidad, Raúl Jareño, todavía "no da crédito a lo que sucedió"
El 'caso David Sánchez' encara este lunes un día clave: la Audiencia de Badajoz decide si hay juicio o no
Está prevista la deliberación sobre los recursos de la fiscalía y los once investigados contra la decisión de la jueza Biedma de procesarlos por la presunta contratación ilegal del hermano del presidente del Gobierno en la diputación
