Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 13 de septiembre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

"No tiene mayor sentido postergar este proceso, que le corresponde únicamente a la empresa por orden judicial"

La reunión de Educación con las líneas denunciadas termina sin acuerdo, mientras los alumnos convocan una huelga y los padres, protestas diarias. La Junta pagará 0,26 euros/km a las familias afectadas

Esto "demuestra que "se están solucionando muchos problemas históricos enquistados en la Jefatura de Policía Local", asegura el portavoz, Ángel Orgaz

El teniente de alcalde de la localidad, Raúl Jareño, todavía "no da crédito a lo que sucedió"

Está prevista la deliberación sobre los recursos de la fiscalía y los once investigados contra la decisión de la jueza Biedma de procesarlos por la presunta contratación ilegal del hermano del presidente del Gobierno en la diputación