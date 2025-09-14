Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

27 municipios extremeños en Reserva de la Biosfera verán inventariado su patrimonio

Los trabajos se desarrollarán en 14 municipios pertenecientes a Monfragüe y 13 en el ámbito del Tajo-Tejo Internacional

Parque Nacional de Monfragüe.

Parque Nacional de Monfragüe. / TONI GUDIEL

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

La Junta de Extremadura ha sacado a licitación el contrato para el servicio de inventario y catalogación del patrimonio cultural inmaterial en las reservas de la biosfera de Monfragüe y Tajo-Tejo Internacional, con un presupuesto de 124.234,4 euros.

La licitación se enmarca en el proyecto de cooperación transfronteriza Territorios UNESCO de la EUROACE (TEUNESCO), aprobado dentro del Programa Interreg VI-A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027.

Responsables

La Diputación de Cáceres actúa como beneficiario principal del proyecto, mientras que la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural de la Junta participa como entidad socia.

El contrato está dividido en dos lotes: el primero destinado a la Reserva de la Biosfera de Monfragüe y el segundo a la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional.

Identificar y documentar el patrimonio

Ambos persiguen identificar, documentar y registrar las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial, así como difundirlas mediante guías divulgativas dirigidas tanto a la comunidad local como a los visitantes, según consta en la memoria justificativa de la licitación.

El proyecto TEUNESCO busca dar respuesta a retos comunes de los territorios UNESCO en la provincia de Cáceres y su continuidad en Portugal, como el éxodo rural, la debilidad del tejido empresarial o la falta de infraestructuras, apostando por un desarrollo turístico sostenible y por la puesta en valor de los recursos culturales y naturales autóctonos.

Los trabajos se desarrollarán en 27 municipios cacereños: 14 pertenecientes a la Reserva de la Biosfera de Monfragüe y 13 en el ámbito del Tajo-Tejo Internacional.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El pueblo salva al pueblo, otra vez': así se organizan las familias extremeñas que se han quedado sin rutas escolares
  2. Huelga indefinida entre los alumnos extremeños y concentraciones diarias de las familias contra la enseñanza telemática
  3. Extremadura estudia si convocar oposiciones de maestro en 2026
  4. Junta y empresas marcan sus posiciones sin garantías para retomar las rutas escolares
  5. Muchas rutas de transporte escolar quedan sin cubrir el primer día de clase en Extremadura: 'Hay familias desesperadas
  6. El Juzgado deniega la medida cautelar sobre el transporte escolar en Extremadura
  7. Extremadura anuncia nuevas medidas para avanzar hacia un modelo de gestión forestal 'más ágil
  8. Incertidumbre entre las familias tras la adjudicación obligada de 223 rutas escolares

27 municipios extremeños en Reserva de la Biosfera verán inventariado su patrimonio

27 municipios extremeños en Reserva de la Biosfera verán inventariado su patrimonio

Extremadura prevé producir el 20% del hidrógeno verde en 5 años y ser referente nacional

Extremadura prevé producir el 20% del hidrógeno verde en 5 años y ser referente nacional

El Ministerio de Vivienda notifica a Extremadura la existencia de 181 pisos turísticos ilegales

El Ministerio de Vivienda notifica a Extremadura la existencia de 181 pisos turísticos ilegales

Del plante total a la búsqueda de autobuses: las familias extremeñas se organizan para este lunes

Del plante total a la búsqueda de autobuses: las familias extremeñas se organizan para este lunes

Estos son los retos de UGT para el nuevo curso político en Extremadura

Estos son los retos de UGT para el nuevo curso político en Extremadura

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 14 de septiembre

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 14 de septiembre

La sanidad extremeña renueva su mobiliario: 1.425 camas, 2.010 sillones y 300 sillas de ruedas

La sanidad extremeña renueva su mobiliario: 1.425 camas, 2.010 sillones y 300 sillas de ruedas

La mitad de fallecidos en accidentes de tráfico en Extremadura tomaron alguna sustancia tóxica

La mitad de fallecidos en accidentes de tráfico en Extremadura tomaron alguna sustancia tóxica
Tracking Pixel Contents