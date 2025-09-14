27 municipios extremeños en Reserva de la Biosfera verán inventariado su patrimonio

La Junta de Extremadura ha sacado a licitación el contrato para el servicio de inventario y catalogación del patrimonio cultural inmaterial en las reservas de la biosfera de Monfragüe y Tajo-Tejo Internacional, con un presupuesto de 124.234,4 euros.

La licitación se enmarca en el proyecto de cooperación transfronteriza Territorios UNESCO de la EUROACE (TEUNESCO), aprobado dentro del Programa Interreg VI-A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027.

Responsables

La Diputación de Cáceres actúa como beneficiario principal del proyecto, mientras que la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural de la Junta participa como entidad socia.

El contrato está dividido en dos lotes: el primero destinado a la Reserva de la Biosfera de Monfragüe y el segundo a la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional.

Identificar y documentar el patrimonio

Ambos persiguen identificar, documentar y registrar las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial, así como difundirlas mediante guías divulgativas dirigidas tanto a la comunidad local como a los visitantes, según consta en la memoria justificativa de la licitación.

El proyecto TEUNESCO busca dar respuesta a retos comunes de los territorios UNESCO en la provincia de Cáceres y su continuidad en Portugal, como el éxodo rural, la debilidad del tejido empresarial o la falta de infraestructuras, apostando por un desarrollo turístico sostenible y por la puesta en valor de los recursos culturales y naturales autóctonos.

Los trabajos se desarrollarán en 27 municipios cacereños: 14 pertenecientes a la Reserva de la Biosfera de Monfragüe y 13 en el ámbito del Tajo-Tejo Internacional.