Las familias extremeñas inician las primeras protestas ante la semana más tensa del retorno escolar

Arranca este lunes una semana especialmente complicada en el inicio del curso en Extremadura. La agenda viene marcada por una huelga indefinida de los alumnos, concentraciones diarias de las familias y posibles acciones legales contra la Junta por parte de la oposición. Las primeras protestas se han celebrado hoy en Alcántara (Cáceres), donde la AMPA del instituto ha organizado una manifestación en la puerta del centro "en defensa de una educación en igualdad y un transporte escolar de calidad".

El conflicto por la ausencia de más de 200 rutas escolares se recrudece y ahora mismo unos 5.000 extremeños de zonas rurales siguen sin garantías de poder llegar a los coelgios e institutos situados en otros municipios. Por eso, la Federación Estudiantil de Extremadura (Fadaex) ha convocado una huelga indefinida a partir de este viernes y la Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Freampa) ha organizado concentraciones diarias en los centros educativos afectados a partir de mañana a las 12.00 horas.

Manifestación en Alcántara

"Con la educación no se juega". Es el lema que ha portado una niña en la manifestación de Alcántara, celebrada hoy en la puerta del instituto de Alcántara. La concentración ha reunido a unas 60 personas y se ha denunciado que "no puede haber alumnos de primera y de segunda".

Aunque a muchas familias de la localidad no les afectan directamente las rutas escolares, la AMPA de este centro ha decidido sumarse a las protestas tras la decisión de la Consejería de Educación de optar por la enseñanza telemática. "Este tipo de educación atenta contra la igualdad de oportunidades y es una discriminación absoluta", ha señalado Raquel Borrega, miembro de la directiva de la asociación y de Freampa.

Manifestación por la falta de transporte escolar hoy en Alcántara (Cáceres). / Cedida

Borrega ha explicado que los padres y madres están preocupados e indignados, porque no saben si deben llevar a sus hijos a clase o sumarse a la huelga indefinida. "No nos vamos a quedar quietos, nos están quitando un derecho fundamental: el de la igualdad", ha recalcado.

La representante de la AMPA ha avanzado que las manifestaciones continuarán mañana por la tarde en Brozas y se extenderán al resto de pueblos afectados.

"Clara discriminación"

PSOE y Unidas por Extremadura se han sumado a las críticas y no descartan acciones legales contra la Junta para garantizar el derecho básico a la educación. Califican de "inadmisible" la imposición de la enseñanza telemática como solución: "Se genera un problema aún mayor", señalan los socialistas. Por su parte, el sindicato PIDE, uno de los más importantes entre el profesorado extremeño, ha tachado de "ilegal" la medida y considera que altera además las condiciones laborales de los docentes.

De hecho, en el IES Cuatro Caminos de Don Benito (Badajoz), son muchos los alumnos que no asistieron a clase la semana pasada. Una profesora del centro explica que la Consejería de Educación ha pedido a los docentes que acudan al instituto y, al mismo tiempo, teletrabajen con los alumnos que se conectan online. "No podemos hacer las dos cosas a la vez y, además los estudiantes que no han empezado aún no tienen las claves para acceder", denuncia.

La docente tilda la situación de "machaque hacia las zonas rurales", ya que afecta a todos los pueblos de colonización que están alrededor, como Vivares, Ruecas, Santa Amalia o Guareña. "Es de vergüenza que no se haya previsto tratándose de enseñanza obligatoria", añade.

Medidas y búsqueda de soluciones propias

Con el conflicto aún abierto, la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, aprobará este martes en el Consejo de Gobierno de la Junta las ayudas para las familias que están costeando el transporte de sus hijos. Cada alumno afectado recibirá 0,26 euros por kilómetro de distancia entre su hogar y el centro educativo.

Mientras algunos padres optan por el plante total, en localidades como Vivares (Badajoz) se están organizando con coches particulares para llevar y recoger a sus hijos. En otras zonas, como Zarza la Mayor o Ceclavín, han contratado autobuses privados que empezarán a funcionar mañana en un intento de que los estudiantes puedan continuar el curso en igualdad de condiciones.