El Ministerio de Vivienda notifica a Extremadura la existencia de 181 pisos turísticos ilegales

181 pisos turísticos ilegales en Extremadura. Esta es cantidad que maneja el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y que notifica a las plataformas digitales para que procedan a la eliminación de los anuncios. Desde el departamento de la ministra Isabel Rodríguezse detalla que los inmuebles no cumplen con los requisitos legales para operar como establecimientos turísticos. De ellos, 83 se ubican en la provincia de Badajoz y 98 en la cacereña. Mientras que Cáceres, con 26, Mérida con 21, Losar de la Vera con 13, Badajoz con 8 y Jerez de los Caballeros con 6 son los municipios con mayor número de solicitudes revocadas. Por su parte y en las capitales de provincia, se denegaron 8 solicitudes en Badajoz y 26 en Cáceres.

Las causas de esta revocación contemplan un amplio abanico de causas, que oscilan desde datos incompletos hasta que no concuerdan con la actividad a desarrollar, y estos no han sido subsanados en el plazo establecido.

La medida surge a raíz de la implementación del Registro único de alojamientos temporales, un sistema pionero en Europa y puesto en marcha por el ministerio español en colaboración con el Colegio de Registradores. Este registro permite cruzar los datos de los alojamientos con los de las plataformas digitales a través de la Ventanilla Única Digital ministerial. "Los pisos notificados en Extremadura son aquellos que, a pesar de haber solicitado el registro obligatorio desde el 1 de julio, no han obtenido su número de licencia al no cumplir la normativa vigente", se aclara desde el Ministerio de Vivienda.

Un registro para combatir el fraude

Desde su puesta en marcha el 1 de enero, el registro ha recibido 336.497 solicitudes de toda España. De estas, 264.998, que representan el 78,75%, corresponden a alquileres de uso turístico. Sin embargo, 53.786 solicitudes, un 20,3%, han sido revocadas por no cumplir con la ley.

En este sentido, la Comunidad de Madrid se presenta como un caso particular dentro de este registro. En la capital, el 83% de las solicitudes corresponden a alquileres temporales y solo el 17% a turísticos. De las 3.513 solicitudes para alquiler turístico, más de un tercio han sido revocadas por datos incompletos o no ajustados a la normativa, una cifra que demuestra la gran cantidad de fraude que existe.

Con la implementación de este registro y la Ventanilla Única Digital, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana busca "preservar la función social de la vivienda y evitar que los pisos turísticos ilegales contribuyan al encarecimiento de los alquileres y la expulsión de las familias de sus barrios", aclaran desde el organismo.