Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 14 de septiembre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Alrededor de 5.000 alumnos continúan sin transporte escolar, lo que obliga a los padres a coordinarse por su cuenta de cara a la nueva semana. También preparan protestas

El municipio cacereño ve más próximo que nunca el inicio de las obras de la infraestructura que pondrá fin a tres décadas de aislamiento con Portugal

De las 27 autopsias a personas que perdieron la vida en siniestros viales en la región en 2024, 14 revelaron el consumo de alcohol, drogas o psicofármacos. De ellos, 11 eran conductores del vehículo

Aquí no encontrarás colosales catedrales góticas ni fastuosos palacios renacentistas. La joya local es la Iglesia de San Andrés Apóstol, un edificio barroco del XVII cuya sobriedad exterior esconde un retablo mayor del XVIII que brilla con columnas salomónicas como si fueran un guiño barroco a la teatralidad de Bernini

Cáceres se desnudó este sábado. Abrió sus entrañas para que vecinos y turistas puedan contemplarla y conocerla en todo su esplendor. Las calles de la Ciudad Monumental estuvieron a rebosar, plagadas de curiosos que se ven atraídos por las 40 actividades y los 34 espacios que abren sus puertas en estos momentos a visitantes con motivo del evento cultural