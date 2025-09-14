Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 14 de septiembre
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Del plante total a la búsqueda de autobuses: las familias extremeñas se organizan para este lunes
Alrededor de 5.000 alumnos continúan sin transporte escolar, lo que obliga a los padres a coordinarse por su cuenta de cara a la nueva semana. También preparan protestas
Cedillo, más cerca de su anhelado puente: "Por fin podremos cruzar la frontera a diario"
El municipio cacereño ve más próximo que nunca el inicio de las obras de la infraestructura que pondrá fin a tres décadas de aislamiento con Portugal
La mitad de fallecidos en accidentes de tráfico en Extremadura tomaron alguna sustancia tóxica
De las 27 autopsias a personas que perdieron la vida en siniestros viales en la región en 2024, 14 revelaron el consumo de alcohol, drogas o psicofármacos. De ellos, 11 eran conductores del vehículo
Valdemorales: el secreto que Cáceres guarda bajo llave
Aquí no encontrarás colosales catedrales góticas ni fastuosos palacios renacentistas. La joya local es la Iglesia de San Andrés Apóstol, un edificio barroco del XVII cuya sobriedad exterior esconde un retablo mayor del XVIII que brilla con columnas salomónicas como si fueran un guiño barroco a la teatralidad de Bernini
La Noche del Patrimonio en Cáceres: la generosidad de una ciudad que comparte su esencia
Cáceres se desnudó este sábado. Abrió sus entrañas para que vecinos y turistas puedan contemplarla y conocerla en todo su esplendor. Las calles de la Ciudad Monumental estuvieron a rebosar, plagadas de curiosos que se ven atraídos por las 40 actividades y los 34 espacios que abren sus puertas en estos momentos a visitantes con motivo del evento cultural
- El pueblo salva al pueblo, otra vez': así se organizan las familias extremeñas que se han quedado sin rutas escolares
- Huelga indefinida entre los alumnos extremeños y concentraciones diarias de las familias contra la enseñanza telemática
- Extremadura estudia si convocar oposiciones de maestro en 2026
- Junta y empresas marcan sus posiciones sin garantías para retomar las rutas escolares
- Muchas rutas de transporte escolar quedan sin cubrir el primer día de clase en Extremadura: 'Hay familias desesperadas
- El Juzgado deniega la medida cautelar sobre el transporte escolar en Extremadura
- Extremadura anuncia nuevas medidas para avanzar hacia un modelo de gestión forestal 'más ágil
- Incertidumbre entre las familias tras la adjudicación obligada de 223 rutas escolares