El sindicato PIDE advierte de la ilegalidad de la enseñanza telemática obligatoria en Extremadura

El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) ha reclamado al Gobierno regional soluciones para la falta de cobertura de las rutas escolares que, advierte, está causando un "grave perjuicio" a alumnos y familias.

Seguro de que esta situación constituye un "golpe a la línea de flotación de la igualdad de oportunidades", especialmente en contextos donde la educación "depende en gran medida de la movilidad", como es el caso de las zonas rurales, el sindicato ha instado a la Administración autonómica a reunirse "mañana, tarde y noche" con todas las empresas, antes de alcanzar un "punto de parálisis" que "empeore el daño".

Cambio en las condiciones de los docentes

Además, el sindicato ha anotado que es "ilegal" obligar a los centros a establecer una enseñanza telemática, dado que es un cambio significativo en las condiciones laborales de los docentes y, por tanto, debería pasar antes por Mesa Sectorial de educación.

Agrega PIDE que esta modalidad educativa situará a algunos progenitores en una "difícil tesitura" en tanto que, ha apuntado, "muchos alumnos, por su edad, no pueden quedarse solos en casa".

Huelga indefinida

Ante todo ello, PIDE subraya que "el fracaso de las negociaciones demuestra la incapacidad de la consejera de llegar a un punto de encuentro que desbloquee la situación, y va a provocar, además, una huelga indefinida que ya ha sido anunciada por la Federación Estudiantil de Extremadura y concentraciones en los centros, convocadas por la Freampa". El sindicato expresa su apoyo a las movilizaciones anunciadas.

Por otra parte, tras lamentar que las familias con menos recursos son las más afectadas, PIDE ha considerado que "al final, todos estarán afectados" por cuenta de, ha valorado, la "malísima idea" de simultanear clases presenciales con telemáticas.

Por su parte, el sindicato ANPE exige a la Consejería de Educación soluciones eficaces para garantizar el transporte escolar y la vuelta a la presencialidad del alumnado extremeño”

También el sindicato ANPE Extremadura manifiesta su "profunda preocupación" por la situación creada en torno al transporte escolar en la comunidad. "En una región eminentemente rural, donde el acceso al centro educativo depende en gran medida de este servicio, la actitud de las empresas adjudicatarias, que rehúsan presentarse a licitaciones mientras reclaman mayores incrementos económicos, está dejando a miles de alumnos y alumnas sin rutas garantizadas al inicio de curso", lamenta a través de un comunicado.

Desde ANPE consideran "inadmisible que se utilice a los escolares y a las familias como rehenes de disputas empresariales o administrativas". La educación extremeña, subraya, "no puede quedar a merced de intereses particulares ni de una financiación insuficiente". A su juicio, la Junta debe garantizar un servicio público esencial como es el transporte escolar, "con soluciones eficaces y urgentes, sin cargar la responsabilidad en quienes menos pueden asumirla".

Sin "parches"

ANPE es consciente de que no se puede privar al alumnado de su derecho fundamental a la educación y afirma comprender que, como garante de ese derecho, la Administración haya optado por la docencia telemática en aquellas rutas sin cubrir. "Sin embargo, esta medida no es la solución, ni para el alumnado ni para el profesorado. La educación pública no puede gestionarse a golpe de parche. Alternar de un día para otro clases presenciales y telemáticas precariza el derecho a la educación y añade una carga inasumible a los docentes, obligados a diseñar, adaptar y duplicar sus clases sin planificación", incide.

Desde ANPE Extremadura recuerdan que los servicios públicos vinculados a la educación "son la columna vertebral de la igualdad de oportunidades, especialmente en territorios rurales". Sin un transporte escolar seguro y eficaz, la escolarización obligatoria se convierte "en un privilegio geográfico". Y sin condiciones laborales dignas para el profesorado, "uno de los colectivos peor retribuidos del país", la calidad educativa y la cohesión social "se ven amenazadas".

Por todo ello, ANPE exige a la Consejería de Educación que garantice "de inmediato" la cobertura de todas las rutas escolares, que negocie "con responsabilidad y transparencia" con las empresas del sector, y que descarte "medidas improvisadas que perjudiquen al profesorado y al alumnado".