Educación y empresas siguen sin acuerdo: "Están pidiendo a la Junta asumir compromisos fuera de la ley"

El conflicto del transporte escolar continúa. Aunque parecía que estaba mañana estaba cerca un acuerdo, a mediodía las negociaciones se han roto entre las partes y de momento la solución sigue sin llegar: más de 5.000 alumnos extremeños siguen sin autobuses que les lleven a sus centros educativos y no hay visos para solucionar la situación por el momento.

La consejera de Educación, Mercedes Vaquera, ha explicado a la prensa esta tarde que aunque la Junta ha aceptado "todas las exigencias" de las cinco empresas denunciadas y que no han acudido a las últimas licitaciones, estas no aceptan una norma que para la administración es imprescindible: "aceptamos todas las exigencias con un matiz y es que siempre tienen que tener cobertura legal, pero las empresas están pidiendo que un gobierno asuma compromisos aún estando fuera de la ley", ha asegurado Vaquera, quien se muestra abierta al diálogo y a retomar la negociación en cualquier momento.

Y ese es el escollo que ha hecho saltar por los aires las negociaciones que vienen manteniendo las partes desde el pasado viernes. Vaquera ha acusado a estas cinco empresas de generar el problema que está privando del derecho a la educación presencial a miles de alumnos rurales. "Esta situación no la está provocando la administración pública, si nosotros tuviéramos los medios esos niños ya estaban en sus centros educativos, pero son las empresas las que disponen de los medios materiales y humanos para cumplir con ese servicio", ha dicho la titular de Educación.

Una subida de un millón y medio de euros

Según ha detallado, la consejería ha aceptado subir en un millón y medio de euros las rutas de categoría B, que son las que prestarían estas empresas y también está dispuesta a desistir de la denuncia presentada por "coacciones" y "chantajes" a otras empresas, como han pedido las cinco líneas denunciadas, pero no acepta otras reclamaciones que estarían fuera de la ley que tienen que ver con las autorizaciones de los vehículos designados para cada ruta (ahora los coches deben tener menos de 16 años para poder ser utilizado para el transporte escolar) y con el mantenimiento de las categorías aunque hubiera cambios en el número de alumnos. Además, según Vaquera, las empresas también estarían pidiendo a la administración "que no haya cambios de itinerarios o en relación a las plazas de movilidad reducida".