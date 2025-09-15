Extremadura, la segunda comunidad que menos tarda en pagar a sus proveedores

Extremadura tarda una media de 14,82 días en pagar a sus proveedores, lo que supone la mitad de la media nacional (29,10 días) y convierte a la comunidad en la segunda más rápida por detrás de Galicia (12,75 días), según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Hacienda.

De acuerdo a estas cifras, el ratio de operaciones pagadas se sitúa en julio en la región en 13,88 días, mientras que el ratio de operaciones pendientes de pago está en 17,98 días.

A nivel nacional

En el conjunto del país, las comunidades autónomas registraron un Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) de 29,10 días el pasado mes de julio, con Comunidad Valenciana (42,60 días), Asturias (37,98) y Cataluña (35,19) sitúandose a la cabeza de las que más tardaron en pagar.

Así lo ha detallado este lunes el Ministerio de Hacienda, precisando que la media entre todas las comunidades se mantuvo por debajo de los 30 días, el plazo máximo establecido por la normativa.

Aumenta la tardanza de los pagos

No obstante, el pago medio las autonomías se incrementó en 1,48 días respecto a junio, un 5,36% más. En relación con la composición del PMP, la ratio de operaciones pagadas se situó en 26,69, un aumento de 2,86 días en comparación con el mes anterior; y la de operaciones pendientes de pago se situó en 32,54, un descenso de 0,19 días.

Las autonomías que menos tardaron en pagar a proveedores fueron Galicia (12,75 días), Extremadura (14,82) o Cantabria (16,79), por delante de Aragón (17,21), Canarias (20,17) y Murcia (20,36).

Según los datos del Ministerio de Hacienda, les siguen Castilla-La Mancha (21,02 días), País Vasco (21,62), Andalucía (21,76), Madrid (27,49), La Rioja (28,28), Navarra (29,71), Castilla y León (30,58) y Baleares (34,94).

En orden

Hacienda, además, ha señalado que el plazo de pago de la Administración Central se instaló en julio en 24,93 días, lo que supone un descenso de 0,08 días en relación con junio.

Mientras tanto, las Entidades Locales en el modelo de cesión tuvieron un plazo de pago a proveedores de 41,66 días, con Barcelona (10,23) y Madrid (15,21) y Valencia (20,53) como las que pagaron más rápido, y A Coruña (72,84), Las Palmas de Gran Canaria (52,26) y Murcia (52,13) a la cola.

El PMP registrado en los Fondos de la Seguridad Social, por su parte, se cifró en 10,53 días en julio, 0,13 días menos que en el mes anterior.

Respecto a la deuda comercial, se situó en 4.819,7 millones de euros, equivalente al 0,3% del PIB nacional, que se traduce en una disminución de 60,14 millones de euros en comparación con junio, un 1,23% menos.