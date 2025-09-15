Múltiples protestas en Extremadura en el tercer día de curso sin transporte escolar para 5.000 alumnos

Tercer día de curso y tercer día sin transporte escolar para unos 5.000 alumnos extremeños de zonas rurales. El conflicto entre la Consejería de Educación y varias empresas del sector continúa este lunes y las familias y los alumnos han comenzado desde primera hora de la mañana a concentrarse para exigir una solución inmediata que no prive a los estudiantes de la educación presencial.

Familias y alumnos concentrados en Cabeza la Vaca. / EL PERIODICO

Valencia del Ventoso, Cabeza la Vaca, Montemolín, Santa María de Navas, Calera de León... son solo algunos de los municipios en los que las familias y los alumnos han protestado a primera hora de la mañana tanto las paradas de los autobuses de sus municipios como en los centros educativos, donde están previstas más concentraciones este mediodía en todos los institutos y colegios afectados por parte de la Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de centros públicos.

Alumnos de Sante María de Navas protestando en la parada de autobús, esta mañana. / CEDIDA

Además de las concentraciones, las protestas también se están llevando a cabo por parte de algunas familias y alumnos no asistiendo a los centros educativos ni conectándose a la enseñanza telemática, que los centros educativos están poniendo a punto y que también se topa con el rechazo frontar de una mayoría de docentes ante las dificultades de compatibilizar la enseñanza presencia y telemática.

Alumnos de Calera de León protestando esta mañana en la parada de autobús. / CEDIDA

Más allá de la reunión celebrada entre Educación y las empresas denunciadas el pasado viernes, que terminó sin acuerdo cerrado, por el momento la Consejería de Educación no avanza si están manteniendo nuevos encuentros para intentar desencallar esta situación cuando se cumplen ya tres días sin clases presenciales.