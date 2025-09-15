Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 15 de septiembre
Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP presionan para ampliar las nucleares con un plan que cumplirá las ‘líneas rojas’ que exige el Gobierno
Las grandes eléctricas ultiman una propuesta a Aagesen para retrasar los cierres de las centrales que incluye una reforma de los impuestos de las plantas y que, según las compañías, no traslada nuevos costes al recibo de luz como reclama el Ejecutivo
Las familias extremeñas inician las primeras protestas ante la semana más tensa del retorno escolar
Algunas localidades comienzan a salir a la calle en busca de soluciones ante la falta de rutas escolares, en una semana marcada por protestas, huelga indefinida y la amenaza de acciones legales por parte de la oposición
Menores y la nueva ley antitabaco en Cáceres: "Los padres no tienen que pagar los platos rotos de sus hijos"
La aprobación del anteproyecto que prohíbe fumar en espacios abiertos genera controversia entre el derecho a respirar aire limpio y la libertad de fumar, mientras las sanciones previstas avivan la polémica
Vuelta al cole en Extremadura con menos alumnos extranjeros del país
Extremadura abrió sus aulas el jueves a 167.000 estudiantes, de los que apenas el 4,5% proceden de otro país frente al 13% nacional, aunque crecen un 30% en un lustro
El Cacereño se asfixia en Almendralejo
El CPC sufre los rigores de la Primera Federación con una dura derrota en el ‘exilio’ del Francisco de la Hera, con un Arenteiro muy certero en el ataque ante los de Cobos, a los que les faltó pegada siempre
