Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 15 de septiembre

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Panorámica aérea de la Central Nuclear de Almaraz, en la comarca cacereña del Campo Arañuelo.

Panorámica aérea de la Central Nuclear de Almaraz, en la comarca cacereña del Campo Arañuelo. / CNA

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP presionan para ampliar las nucleares con un plan que cumplirá las ‘líneas rojas’ que exige el Gobierno

Las grandes eléctricas ultiman una propuesta a Aagesen para retrasar los cierres de las centrales que incluye una reforma de los impuestos de las plantas y que, según las compañías, no traslada nuevos costes al recibo de luz como reclama el Ejecutivo

Las familias extremeñas inician las primeras protestas ante la semana más tensa del retorno escolar

Algunas localidades comienzan a salir a la calle en busca de soluciones ante la falta de rutas escolares, en una semana marcada por protestas, huelga indefinida y la amenaza de acciones legales por parte de la oposición

Menores y la nueva ley antitabaco en Cáceres: "Los padres no tienen que pagar los platos rotos de sus hijos"

La aprobación del anteproyecto que prohíbe fumar en espacios abiertos genera controversia entre el derecho a respirar aire limpio y la libertad de fumar, mientras las sanciones previstas avivan la polémica

Vuelta al cole en Extremadura con menos alumnos extranjeros del país

Extremadura abrió sus aulas el jueves a 167.000 estudiantes, de los que apenas el 4,5% proceden de otro país frente al 13% nacional, aunque crecen un 30% en un lustro

El Cacereño se asfixia en Almendralejo

El CPC sufre los rigores de la Primera Federación con una dura derrota en el ‘exilio’ del Francisco de la Hera, con un Arenteiro muy certero en el ataque ante los de Cobos, a los que les faltó pegada siempre

  1. El pueblo salva al pueblo, otra vez': así se organizan las familias extremeñas que se han quedado sin rutas escolares
  2. Huelga indefinida entre los alumnos extremeños y concentraciones diarias de las familias contra la enseñanza telemática
  3. Extremadura estudia si convocar oposiciones de maestro en 2026
  4. Del plante total a la búsqueda de autobuses: las familias extremeñas se organizan para este lunes
  5. Junta y empresas marcan sus posiciones sin garantías para retomar las rutas escolares
  6. El Ministerio de Vivienda notifica a Extremadura la existencia de 181 pisos turísticos ilegales
  7. Niños en casa, solos, sin ordenadores… Los sindicatos extremeños prevén situaciones 'indeseables' en el nuevo curso
  8. La sanidad extremeña renueva su mobiliario: 1.425 camas, 2.010 sillones y 300 sillas de ruedas

