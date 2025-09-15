Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 15 de septiembre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Las grandes eléctricas ultiman una propuesta a Aagesen para retrasar los cierres de las centrales que incluye una reforma de los impuestos de las plantas y que, según las compañías, no traslada nuevos costes al recibo de luz como reclama el Ejecutivo

Algunas localidades comienzan a salir a la calle en busca de soluciones ante la falta de rutas escolares, en una semana marcada por protestas, huelga indefinida y la amenaza de acciones legales por parte de la oposición

La aprobación del anteproyecto que prohíbe fumar en espacios abiertos genera controversia entre el derecho a respirar aire limpio y la libertad de fumar, mientras las sanciones previstas avivan la polémica

Extremadura abrió sus aulas el jueves a 167.000 estudiantes, de los que apenas el 4,5% proceden de otro país frente al 13% nacional, aunque crecen un 30% en un lustro

El CPC sufre los rigores de la Primera Federación con una dura derrota en el ‘exilio’ del Francisco de la Hera, con un Arenteiro muy certero en el ataque ante los de Cobos, a los que les faltó pegada siempre