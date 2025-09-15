El PSOE extremeño interpone un recurso al TSJEx y denuncia ante el Defensor del Pueblo la crisis del transporte escolar

La portavoz del PSOE de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) para denunciar "la decisión unilateral de la Junta de Extremadura y su presidenta Guardiola, de establecer, sin ningún sustento jurídico, las clases online a los niños y niñas de la región afectados por la crisis del transporte escolar". Así lo acaba de anunciar este lunes, en una comparecencia en la que además ha comunicado que los socialistas se han dirigido también al Defensor del Pueblo "ante la vulneración de un derecho fundamental como es la educación para los niños y niñas del medio rural".

Cinco días después de que más de 200 rutas quedaran desiertas y unos 5.000 alumnos no tengan un recurso público para llegar a sus clases, el PSOE de Extremadura ha exigido edste lunes "soluciones urgentes" para alcanzar cuanto antes la normalidad en el curso académico extremeño, que nunca “ha vivido un desastre de esta magnitud”, ha declarado la portavoz socialista, quien a su vez ha considerado el conflicto como "el mayor atentado al medio rural extremeño al vulnerar la igualdad entre ciudadanos de las ciudades y de los pueblos".

Mociones en todos los ayuntamiento

El PSOE presentará asimismo mociones en todos los ayuntamientos de la región "para defender los derechos de la ciudadanía y defender el medio rural", en el marco del modelo "defendido siempre por los socialistas y en contra de la lapidación de derechos que conllevan siempre los gobiernos del PP", ha dicho Gil Rosiña. Los socialistas también han pedido informes jurídicos y administrativos en la Asamblea de Extremadura a fin de conocer de cerca las propuestas planteadas por la presidenta Guardiola hasta ahora para atajar el problema.

“La gente paga impuestos en esta región para que sus hijos tengan asegurado el derecho a la educación en igualdad de condiciones, se viva en Carmonita o en Badajoz, en Vivares o en Cáceres ,y la incapacidad de este gobierno ha destrozado esa igualdad", ha denunciado Gil Rosiña.

"Guardiola se esconde"

La portavoz ha esgrimido que lo que está ocurriendo es consecuencia de la "incapacidad manifiesta de la presidenta Guardiola para resolver lo ordinario y hacer que los recursos fundamentales funcionen en Extremadura". Acusa a Guardiola de "esconderse" y de "reventar por los aires cualquier acuerdo que garantizara el inicio del curso”.

En este sentido, los socialistas han pedido que la máxima responsable del gobierno extremeño “dé la cara y explicaciones al mundo rural.Que se dirija a las familias de Extremadura y explique cómo va a garantizar que los niños de los pueblos son iguales que los de las ciudades”.