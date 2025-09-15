Vuelta al cole en Extremadura con menos alumnos extranjeros del país

Extremadura abrió el pasado 1 de septiembre los centros educativos para organizar la vuelta a las aulas de los estudiantes extremeños, que estrenaron el nuevo curso el pasado jueves. Con una caída constante de alumnos en los últimos años, los centros han recibido esta semana a poco más de 167.000 estudiantes (casi 2.000 menos que un año antes), de los que el 4,5% son extranjeros (7.655 alumnos en términos absolutos).

Ese es, al menos, el porcentaje de escolares procedentes de fuera del país que cursaron sus estudios en las aulas extremeñas durante el curso pasado, lo que sitúa a Extremadura como la comunidad con menor población escolar foránea, aunque esta no ha dejado de crecer en los últimos años en la región tras registrar un incremento del 30% en solo un lustro.

Aún así, Extremadura se encuentra muy lejos de las comunidades a la cabeza en la proporción de escolares extranjeros, entre las que destacan Islas Baleares (con el 19% de sus escolares extranjeros el curso pasado), la Comunidad Valenciana (18,5%) y La Rioja (17,6%) y también de la media nacional, que se sitúa en un 13% frente al 4,5% extremeño, según las últimas estadísticas oficiales del Ministerio de Educación.

Nada extraño si se tiene en cuenta que la región extremeña es la que tiene el porcentaje más bajo de población foránea dentro del conjunto nacional (no supera el 5% entre todas las edades mientras ronda el 15% de media estatal).

Aún así, en función de la etapa educativa, el porcentaje de población extranjera varía en la comunidad. Así, según el ministerio, la cifra alcanza el mayor dato en la Formación Profesional Básica, donde el 9,4% de los alumnos no es nacional, y registra su menor proporción en la etapa de Infantil, en la que apenas el 2,8% de los matriculados el curso pasado procedía de otro país. En Bachillerato también se queda muy cerca, en un 2,9%.

Aunque con datos muy inferiores a la media de España, Extremadura mantiene la tendencia nacional en cada una de las etapas educativas. Tras la FP Básica, es Educación Primaria donde el porcentaje es más elevado tanto en España como en Extremadura. En este caso, durante el curso 2024-2025 el 5,7% de los matriculados en la comunidad entre 1º y 6º de Primaria procedían de otros países, mientras la media estatal sube hasta el 16,4% y supera el 22% en las tres comunidades con más diversidad (Baleares, Comunidad Valenciana y La Rioja).

En Secundaria y FP

En la Educación Secundaria el porcentaje extremeño se reduce hasta el 4,9% frente al 7,8% del país o el 20% de las dos autonomías a la cabeza, y sigue descendiendo hasta el 4,4% en los ciclos de FP de grado medio y al 3,3% en los de grado superior. La media estatal en estos últimos casos es superior con datos por encima del 10% y el 8% respectivamente. En estas etapas formativas no obligatorias se colocan en la primera posición nacional Aragón (15,3% en FP media) y Madrid (14,5% en FP superior) respectivamente.

