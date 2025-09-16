Luz verde al cheque de 200 euros mensuales para las guarderías privadas en Extremadura

El Consejo de Gobierno de la Junta ha dado este martes luz verde a la nueva convocatoria del cheque guardería para los centros privados, una ayuda de hasta 200 euros mensuales que pueden solicitar, sin límite de renta, todos los padres que tengan hijos de entre 1 y 3 años matriculados en el primer ciclo de Educación Infantil. El presupuesto total es de 5,2 millones de euros y el plazo de solicitud estará abierto hasta el próximo 31 de octubre. Según ha explicado la consejera portavoz, Elena Manzano, la medida se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de julio de 2025 y cubrirá el curso completo, hasta el 30 de junio de 2026.

La cuantía de las ayudas se corresponderá con el importe mensual de la cuota que abonen las familias, incluyendo el comedor, con un límite máximo de 200 euros al mes por cada menor. La convocatoria establece un tope de 12 mensualidades, independientemente de que el niño cumpla los tres años a lo largo del curso escolar. La ayuda no cubre el gasto de matrícula y reserva de plaza, así como otros gastos por servicios o actividades complementarias que ofrezca el centro.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno autonómico / JUNTA DE EXTREMADURA

Plazo de solicitud

Tras la aprobación del nuevo decreto este martes en Consejo de Gobierno, el plazo de solicitud de las ayudas se abrirá en los próximos días, tras su publicación en el Diario Oficial de Extremadura (DOE). La convocatoria llega este año con retraso debido a la modificación de las bases reguladoras y aunque ya desde la Secretaría de Igualdad se confirmó que se abonaría con carácter retroactivo, lo cierto es que en las últimas semanas ya comenzaba a surgir inquietud entre familias y empresas.

El cheque guardería es una de las medidas estrella del Ejecutivo de María Guardiola: para fomentar la escolarización temprana y ayudar a la conciliación, se subvenciona el cien por cien de los costes de guardería durante todo el año, ya sea en centros públicos o privados, con un tope de 200 euros mensuales. Los centros públicos y con autorización de la Consejería de Educación cuentan con su propia convocatoria (el plazo de presentación de solicitudes se cerró el 10 de septiembre) y, en conjunto, a ambos se destinará un presupuesto de 8,8 millones de euros.

Tramitación por las familias

La ayuda se estrenó el curso pasado con los niños de 2 a 3 años y ahora se ampliará a los de 1 y 2 años, con una previsión de alcanzar a 13.600 menores en 2025 y 2026. En el curso 2026/2027 llegará a la franja de 0 a 1 año, quedando así cubierto el primer ciclo de Educación Infantil al completo. En 2024 fueron las propias guarderías las encargadas de gestionar el cheque en nombre de las familias, una decisión que no gustó a las empresas por la carga burocrática extra que les supuso.

De cara a la convocatoria de este año, la Secretaría de Igualdad ha atendido las críticas del sector y ha tramitado una modificación de las bases reguladoras, de forma que ahora serán los padres quienes, en el caso de los centros privados, tengan que solicitar y tramitar la subvención. Según ha confirmado Manzano, además de esta convocatoria de septiembre, en marzo de 2026 se lanzará otra extraordinaria, para que puedan concurrir los padres de los menores que inicien la guardería a lo largo de 2026.

Documentación

Además de la solicitud, habrá que adjuntar la certificación literal electrónica de nacimiento del menor y un certificado de empadronamiento colectivo. A ello hay que sumar un certificado emitido por la guardería en el que se especifique la cuota mensual a abonar y el número total de meses para los que tiene solicitada reserva de plaza. Por último, se debe entregar el alta a terceros a nombre del solicitante, para que la Junta pueda hacer el ingreso en la cuenta bancaria.

La ayuda se aplicará con carácter retroactivo del 1 de julio de 2025 al 30 de junio de 2026, siempre que los alumnos hayan asistido y pagado meses completos. Los alumnos de 3 años que en julio y agosto de 2026 sigan asistiendo a su guardería, podrán solicitar la ayuda correspondiente a estos meses en la convocatoria de 2026.