Fin del conflicto del transporte escolar: la Junta de Extremadura llega a un acuerdo con las empresas

Después de cuatro días sin transporte escolar, este miércoles se retoma el servicio. La Junta de Extremadura y las empresas han alcanzado un acuerdo y los más de 5.000 estudiantes volverán a subirse mañana a los autocares.

El Ejecutivo extremeño acepta las reivindicaciones de los empresarios y se abre a la modificaicon de la ley.

En la mañana de este martes, la Junta de Extremadura anunció que recurriría el auto judicial que denegó la medida cautelar solicitada por la administración regional para obligar a las empresas ofrecer más de 200 rutas escolares. Ahora, con el principio de acuerdo alcanzaro, esta medidas judiciales decaen.

Como se recordará, la falta de acuerdo entre la Consejería de Educación y las cinco empresas del transporte escolar que han dejaron sin cubrir más de 200 rutas escolares ha impedido que más de 5.000 alumnos extremeñas llegarán a sus centros educativos desde la semana pasada, cuando comenzó el curso. Las familias ha urgido soluciones "inmediatas" y se ha manifestado en las calles para protestar contra una situación "que nos están condenando a la desigualdad y al abandono", denuncian.

