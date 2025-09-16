Cuarto día sin transporte escolar para 5.000 alumnos extremeños

La falta de acuerdo entre la Consejería de Educación y las cinco empresas del transporte escolar que han dejado sin cubrir más de 200 rutas escolares continúa este martes, lo que impide que más de 5.000 alumnos extremeñas puedan llegar a sus centros educativos en el cuarto día del nuevo curso.

Protesta esta mañana en Valencia del Ventoso. / CEDIDA

Aunque las posiciones parecían encontrarse ayer tras un fin de semana de diálogo, las soluciones planteadas por la administración regional siguen sin convencer a los empresarios, que no firmaron a mediodía el documento redactado y remitido por la Consejería de Educación. La Junta asegura que cumple "con todas las exigencias" que han solicitado las empresas, entre ellas la retirada de la denuncia penal y el aumento del precio de las rutas de la categoría B, pero hay otras demandas que deja supeditadas a la normativa legal y es el escollo para los empresarios, que siguen defendiendo que no les pueden obligar a trabajar bajo costo porque, aunque el precio se incrementa, hay otras cuestiones formales que se supeditan a las normativas y que no les beneficia.

Protestas en Alagón del Río, este lunes. / CEDIDA

Por tanto, sin visos de solución por el momento, las familias y los alumnos perjudicados por la falta de transporte escolar continúan con las movilizaciones que ya emprendieron en la jornada de este lunes: concentraciones en las paradas de autobuses de distintos municipios rurales, a las puertas de algunos centros educativos y escolares en casa sin contacto con los centros ni conectarse a clases telemáticas, que no todos los docentes están poniendo en marcha.

Las protestas se iniciaron ayer en multitud de municipios, como Brozas, Alagón del Río, Deleitosa, Valencia del Ventoso, Cabeza la Vaca, Santa María de Nava, Calera de León, Fuente de Cantos, Monesterio... y hoy ya han arrancado también en algunos de ellos, como en Cabeza la Vaca, Brozas o Valencia del Ventoso, entre otras poblaciones.

Protesta en Brozas. / CEDIDA

Todos defienden el derecho a la educación presencial de los escolares extremeños y urgen una solución a la administración regional.