Las empresas del transporte escolar atribuyen su postura al "incumplimiento de acuerdos" y a los "impagos"

Las empresas extremeñas del sector del transporte escolar que han decidido no presentarse a las últimas licitaciones publicadas por la Administración autonómica, afirman que la raíz de este conflicto, que mantiene a 5.000 alumnos extremeños sin transporte escolar al haber quedado desiertas más de 200 rutas, radica en el "grave incumplimiento de los acuerdos alcanzados entre Administración y operadores del sector el pasado 12 de marzo de 2025". Este es el "motivo real" por el que el servicio de transporte escolar se ha visto afectado, "generando una situación de caos e indignación en numerosas familias en los primeros días de curso", afirman a través de un comunicado remitido este martes.

Insisten estas empresas en que su objetivo es ofrecer un "servicio de calidad", garantizando la "seguridad" de los estudiantes y unas "condiciones justas" tanto para los trabajadores como para las propias compañías. Por ello, consideran fundamental dar a conocer la situación actual, que achacan al "reiterado incumplimiento de la Consejería de Educación sobre lo hablado, acordado e incluso comprometido por escrito en negociaciones anteriores".

El documento de marzo

En su comunicado explican que, tras meses de diálogo, el 12 de marzo de 2025, la consejera Mercedes Vaquera entregó a estas empresas un documento firmado en el que se comprometía a una serie de cuestiones, entre ellas la modificación del Acuerdo Marco vigente y la inclusión de nuevos precios para las diferentes categorías de rutas.

En un acto de "buena fe", con "un claro compromiso con los miles de usuarios del transporte escolar", las empresas aceptaron la formalización de contratos menores con el "único objetivo" de poder finalizar el curso escolar 2024/25, "a pesar de que las tarifas ya no cubrían los costes en ese momento". Confiaron en el documento firmado por la consejera, donde se registraban que para este mes de septiembre, las nuevas condiciones acordadas y prometidas se pondrían en marcha.

No obstante, afirman que "la sorpresa y el engaño" les llegó cuando la consejería les comunicó que continuarían adelante con la tramitación del Acuerdo Marco "sin realizar en él modificación alguna, incumpliendo lo firmado".

"Sin pagar durante meses"

El sector afirma que la consejería "ha estado sin pagar durante meses por los servicios de transporte escolar debidamente realizados, poniendo con ello en riesgo su viabilidad y la subsistencia de las familias de sus trabajadores, ya que algunos transportistas aún tienen parte de la deuda del curso pasado sin cobrar".

Las más de 40 empresas del sector desmienten las declaraciones de la consejera, en las que dijo que habían pedido “firmar compromisos contrarios a la ley” y que habían ejercido "coacciones", a pesar de que la consejera "ni siquiera ha estado presente en las últimas conversaciones". El sector subraya que "nunca ha solicitado nada ilegal" y califica esas acusaciones de "graves, falsas y temerarias", recordando además que todas sus reivindicaciones "ya están implantadas de manera legal en otras comunidades autónomas".

Desconfianza

También afirman que durante el fin de semana se había llegado a una serie de acuerdos, que no se recogían en el documento oficial que recibieron para su firma, lo que generó "desconfianza e incredulidad" entre los representantes empresariales, que afirman que estos incumplimientos ya se han producido "al menos cinco ocasiones".

Por último, las empresas denuncian que en la tarde-noche del pasado jueves 11 de septiembre, "varios supuestos empleados públicos se presentaron en los domicilios particulares de distintos empresarios del transporte con intenciones desconocidas. Aunque fueron identificados, ninguno de ellos llegó a ser atendido, lo que generó inquietud y desconfianza entre las familias afectadas". También critican las llamadas que recibieron este lunes algunas compañías "en las que se las presionaba de manera directa".

El sector reitera que siempre está en posición de negociar y dejar atrás este conflicto. Para ello, "es fundamental que no existan presiones y denuncias penales de por medio, y que consejera de Educación cumpla con todos y cada uno de los acuerdos a los que se ha comprometido con el sector".