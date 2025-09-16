Extremadura compensará con 5,5 euros por hora los costes laborales de las prácticas de FP dual

La Junta de Extremadura compensará a las empresas que faciliten las prácticas de FP dual en la modalidad intensiva con una ayuda de 5,5 euros por hora para cubrir los costes laborales del alumno. El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el decreto que regula esta nueva medida, que cuenta con un presupuesto de dos millones de euros. Según ha explicado la consejera portavoz, Elena Manzano, uno de sus objetivos es potenciar la formación y cualificación en las familias profesionales con alta empleabilidad en el mercado laboral pero escasa demanda en los centros educativos.

"La FP dual en Extremadura destaca por su elevado porcentaje de empleabilidad y cada vez son más las empresas que se inscriben a acuerdo con los centros educativos que la imparten", ha destacado Manzano, que ha señalado que con esta iniciativa la región se acerca a modelos europeos que apuestan por la remuneración del alumnado y que han demostrado tener "un gran éxito" porque también hacen partícipes de la formación a las empresas.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno / JUNTA DE EXTREMADURA

Entre 700 y 1.000 horas

De acuerdo con el Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional, la duración de la formación profesional intensiva será de entre un mínimo del 35% y un máximo del 50% de la duración total de la oferta formativa. Por tanto, tendrán que realizarse entre 700 horas y 1.000 horas distribuidas entre los dos cursos académicos que comprenden estas enseñanzas.

Con ello se pretende favorecer la modalidad intensiva de la parte formativa que el alumnado matriculado en grados D de la formación profesional tiene que realizar como parte de su contenido curricular, además de potenciar la formación y la cualificación en las familias profesionales con alta empleabilidad y escasa demanda.

Carlos Gil

Programa Escala

El Consejo de Gobierno también ha autorizado este martes la nueva convocatoria del programa de formación y empleo Escala, que sustituye a las antiguas escuelas taller, con un presupuesto de 37,05 millones de euros para el ejercicio 2025. Como novedades, Manzano ha destacado el incremento de los fondos en un 3% y la reducción de los grupos de alumnos, que pasarán de 15 a 12 para "aumentar la calidad de la formación".

Esta nueva convocatoria, que espera superar los 1.500 participantes, eleva también el número de localidades beneficiarias, de 283 hasta 343, e igualmente se amplían las especialidades de 99 hasta 130 con el fin de generar oportunidades laborales en sectores "muy demandados".

Itinerarios de 18 meses

El programa de empleo Escala vincula directamente la formación con la inserción laboral a través de un itinerario de 18 meses para personas desempleadas, alternando el aprendizaje y la formación con un trabajo productivo y una posterior experiencia profesional en empresas de la zona, a las que se exige el compromiso de contratar durante seis meses al menos al 50% de los alumnos que formen.

Podrán optar a las ayudas las entidades locales, sus organismos autónomos y las entidades con competencia en materia de promoción de empleo dependientes o asimiladas cuya titularidad corresponda íntegramente a dichas entidades locales, y que sean competentes para la ejecución de actividades de utilidad pública o interés social. Los proyectos constarán de una primera etapa de carácter formativo, de iniciación, y otra etapa de formación en alternancia con el trabajo.