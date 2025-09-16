La Junta destina cuatro millones para las ayudas a las familias sin ruta escolar: ¿qué requisitos hay que cumplir?

Las ayudas anunciadas por la consejera de Educación el pasado viernes ya tiene el visto bueno del Consejo de Gobierno. Hoy se ha aprobado el decreto ley que regulará esta medida para intentar aliviar los gastos de las familias que están asumiendo el traslado de sus hijos a los centros educativos ante la falta de más de 200 rutas escolares.

Para este fin, la Junta ha reservado un montante total de 4 millones de euros para lo que queda de 2025, con lo que se cubriría solo el primer trimestre del curso. Consiste en un pago de 0,26 euros por kilómetro de distancia entre el domicilio familiar del alumno y el centro educativo en el que esté matriculado y se abonará con carácter general a todos los alumnos desde el primer día de clase, el 11 de septiembre, hasta este viernes día 19. A partir de la próxima semana se abonará solo a aquellos alumnos que comprueben que están asistiendo a clase.

Dos trayectos al día

Según ha explicado la portavoz de la Junta, Elena Manzano, las ayudas cubren dos trayectos al día, la ida y la vuelta del alumno a clase, pero quedarían fuera los otros dos trayectos que debe realizar el conductor o conductora familiar (el de vuelta a casa una vez dejado el alumno en el centro y el de ida a su recogida).

Para que entren en vigor las ayudas, hay que esperar que el decreto ley se publique en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), donde se establecerá la forma en la que deben solicitarse las ayudas.