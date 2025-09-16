La Junta de Extremadura agilizará la licitación de obras públicas con un modelo tipo de contrato

La Junta de Extremadura ha habilitado un modelo tipo de contrato para las licitaciones de obra pública con el objetivo de "agilizar, simplificar y homogeneizar" los procedimientos de contratación.

El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes el modelo común, que se aplicará sobre las cláusulas administrativas particulares para los contratos de obras. Abarcará todas las fórmulas posibles: acuerdo marco y procedimiento abierto, ya sea con una o viarias empresas y varios criterios de adjudicación.

Jorge Valiente

Cláusulas administrativas

El pliego de cláusulas administrativas es el documento jurídico que fija las condiciones bajo las que un organismo público contrata obras, servicios o suministros. Su objetivo es garantizar la transparencia, la libre concurrencia y la correcta ejecución del contrato. Por ello, tanto las empresas que desean licitar como los propios gestores públicos deben conocer a fondo su estructura y alcance.

En los pliegos de cláusulas administrativas particulares se establecen los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación, tales como el precio, la fórmula de revisión, en su caso, el plazo de ejecución o entrega, el coste de utilización, la calidad, la rentabilidad, el valor técnico, las características estéticas o funcionales, la posibilidad de repuestos, el mantenimiento, la asistencia técnica, el servicio posventa u otros semejantes.

Todas las consejerías

Según explica el Ejecutivo autonómico, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, reunida en comisión permanente en la sesión celebrada el 18 de julio de 2025, acordó informar favorablemente el nuevo modelo de pliego de cláusulas administrativas particulares para los contratos de obras y continuar con la tramitación correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el decreto por el que se regula la organización y el funcionamiento de dicho órgano.

Por todo ello, el Consejo de Gobierno ha autorizado el modelo de pliego de cláusulas administrativas particulares para contratos de obras mediante acuerdo marco, por procedimiento abierto con una o con varias empresas, y con varios criterios de adjudicación, y además ha acordado hacerlo extensivo a todas las consejerías de la Junta de Extremadura, así como a los organismos autónomos y otros entes públicos sometidos al derecho administrativo vinculados o dependientes de las mismas.