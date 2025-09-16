La Junta recurrirá el auto que deniega la medida cautelar para obligar a las empresas a hacer las 200 rutas escolares

La Junta de Extremadura ha anunciado esta mañana que este martes va a recurrir el auto judicial que deniega la medida cautelar solicitada por la administración regional para obligar a las empresas ofrecer más de 200 rutas escolares. Con esta decisión parece que el conflicto del transporte escolar se encona, ya que no presentar un recurso era una de las exigencias que hacían las empresas para alcanzar un acuerdo que finalmente ayer no se firmó. "Ese auto irá acompañado de toda la documentación que reflejas las actuaciones acaecidas durante este fin de semana para poder restablecer el servicio lo antes posible", ha explicado la portavoz de la Junta, Elena Manzano.

La responsable del Ejecutivo ha recordado que la prioridad es garantizar el derecho a la educación y por eso han aceptado "todas y cada una de las peticiones de las empresas en el marco de la ley", pero que estas "han llegado a plantearnos exigencias de imposible cumplimiento" y es la cuestión por la que finalmente no se llegó ayer a ningún acuerdo. Manzano ha revelado que las empresas les han pedido "que quitemos las rutas a las empresas que han licitado y se les han adjudicado las rutas con el procedimiento legalmente establecido, considerando esas rutas como suyas cuando ellas ni siquiera han licitado".

Ante esta situación, Manzano ha explicado que la Junta ha establecido contacto con otras empresas del país para intentar que presten el servicio y ha insistido en que "no somos culpables de esta situación".

Ayudas para las familias

Más allá del conflicto, Manzano ha anunciado que el Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana un decreto ley de ayudas urgentes para los alumnos afectados por la falta de transporte escolar. Abonará 0,26 euros por kilómetro de distancia desde el domicilio familiar al centro educativa y ha destinado cuatro millones de euros para estas ayudas para este primer trimestre de curso, en 2025. "Vamos a contribuir a sufragar los gastos y a minimizar el perjuicio causada por la falta del servicio", ha dicho. Son ayudas extraordinarias de concesión directa que están operativas hasta que se restablezca la prestación del servicio.