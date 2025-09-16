Manuel Gómez: vuelve a la vida la obra de un poeta extremeño silenciado por las balas

Se trata de un poeta absolutamente desconocido para el lector, cuya obra ha permanecido oculta y custodiada por su familia durante más de 80 años. Fusilado por sus ideas republicanas en los primeros días de la Guerra Civil, con él callaron sus versos, un estilo cercano a la Generación del 98 y al Modernismo que retrata «un espíritu profundo, inquieto, un amor incondicional por la vida y un pensamiento progresista que marcó su destino final». Ahora ya es posible leer la poesía completa de Manuel Gómez Sánchez.

Las hermanas Pilar y Marisa Montero Curiel, profesoras de Filología Hispánica en la Universidad de Extremadura (UEx), han editado la obra de este poeta, nacido en Madroñera en 1900 y fusilado en Conquista de la Sierra en agosto de 1936. Lo han hecho a través del sello de la Editora Regional de Extremadura (ERE), en la serie ‘Rescate’. Además, han redactado un extenso estudio introductorio que pone en valor este importante legado.

Manuel Gómez Sánchez. / CEDIDA

«El poeta mostró desde muy joven una gran sensibilidad social que le permitió componer textos conectados con los escenarios de su biografía y con la sociedad en la que le tocó vivir», subrayan las investigadoras, que han reconstruido la biografía de Manuel Gómez a partir del legado que la familia del poeta depositó en el ayuntamiento de Trujillo en 2022 y de breves anotaciones bibliográficas de los allegados.

«En ese legado nos encontramos textos manuscritos del autor y un buen número de poemas impresos, sobre todo publicados en el periódico de Trujillo ‘La Opinión’. Lo organizamos y pudimos extraer mucha información relativa a la vida del poeta, él mismo nos ha guiado a conocer su vida y su obra a través de su poesía», explica Pilar Montero.

Cuatro etapas

Las profesoras han dividido la biografía en cuatro etapas. El primer periodo transcurre en Madroñera, en el pueblo donde nació y vivió hasta los 22 años. Son poemas en general autobiográficos que hablan de su familia, su padre, pastor de ovejas que murió de forma trágica cuando Manuel Gómez tenía 11 meses, y su madre que trabajó como nodriza mientras amamantaba a su propio hijo. Con 22 años decide irse a Madrid a buscar trabajo. Esta etapa en Madrid está muy documentada porque el poeta escribía cartas casi a diario a su hermano Dámaso, contándole sus avatares y experiencias en Madrid. «Escribe mucho sobre la vida en Madrid, una ciudad que critica pero que a la vez le fascina», destaca Marisa Montero.

Regresa a Madroñera con 23 años frustrado por la búsqueda de trabajo. Gracias a su madre, encuentra un empleo de dependiente de una tienda donde se enamora de quien será su mujer y musa, Rita Loro. Comienza su etapa de poesía amorosa. «Se traslada a Trujillo, donde se casa y gestiona con éxito una tienda de ultramarinos, cuya publicidad también la escribe en verso como dato curioso», apunta Marisa Montero. En Trujillo reside con su familia hasta 1936. Es en esta localidad donde nacen buena parte de sus ideas políticas y desarrolla la mayor parte de su producción artística. Se trata de una etapa en la que vive las ideas republicanas con mucha intensidad, de modo que en los últimos años escribe una poesía más comprometida y madura, según relatan las investigadoras de la UEx.

La obra pretende hacer justicia a la memoria de Manuel Gómez y recuperar una voz que, aunque silenciada durante décadas, resurge en esta edición de su poesía «para enriquecer el patrimonio literario de Extremadura y poner sus versos en manos de los lectores, estudiosos e investigadores», concluyen las autoras.