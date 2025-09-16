El plan más salvaje del fin de semana está en Monfragüe entre septiembre y octubre

La berrea es uno de esos espectáculos de la naturaleza que se disfruta en silencio… hasta que un bramido rompe la calma del campo. Se trata del ritual de apareamiento de los ciervos, cuando los machos se hacen oír con poderosos rugidos para marcar territorio y cortejar a las hembras. Una especie de concierto ancestral que solo se da durante unas semanas de septiembre y octubre, coincidiendo con el cambio de estación.

Quienes lo han vivido lo describen como una experiencia casi mágica: permanecer en silencio, en mitad del Parque Nacional de Monfragüe, con el aire fresco de la tarde y los sonidos del monte acompañando la espera. De pronto, un ciervo irrumpe con su llamada y el bosque entero parece contener la respiración.

La música salvaje del otoño en Monfragüe

Disfrutar de la berrea implica también respetar las reglas del juego natural: mantener la distancia con los animales, no encender linternas ni flashes y, por supuesto, no imitar sus bramidos ni intentar alimentarlos. El objetivo es observar sin alterar un momento crucial para su supervivencia. Y aunque cuesta contener la emoción, el mejor regalo que podemos dar a la fauna es nuestro silencio.

La Junta de Extremadura recuerda que estas medidas no son capricho, sino garantías para que este espectáculo siga repitiéndose año tras año.

Una berrea sin aglomeraciones

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, ha diseñado un dispositivo para facilitar la visita y evitar la saturación de vehículos en el parque. Un año más, vuelve a ponerse en marcha el microbús de la berrea, que circula los viernes, sábados y domingos desde el 6 de septiembre hasta el 5 de octubre, de 19 a 23 horas. Su ruta conecta varios de los miradores más emblemáticos de la carretera de la Bazagona, con paradas estratégicas en lugares perfectos para la escucha.

Además, se han instalado puntos informativos en Villarreal de San Carlos, en los miradores de la Tajadilla y la Báscula, y en cruces clave como el de los Saltos de Torrejón. Allí, los visitantes podrán recibir consejos y orientación para aprovechar la experiencia de forma segura y responsable.

Monfragüe, escenario privilegiado

Aunque en toda Extremadura hay rincones donde el bramido de los ciervos resuena con fuerza, Monfragüe es uno de los templos de la berrea. La inmensidad de su paisaje, la densidad de su fauna y la facilidad de acceso lo convierten en destino imprescindible para quienes buscan emocionarse con la naturaleza en estado puro.

Un plan efímero, irrepetible y gratuito que invita a detenerse y escuchar. Porque, en el fondo, la berrea es también un recordatorio de que aún hay instantes en los que la naturaleza dicta el ritmo y lo único que se nos pide es prestar atención.