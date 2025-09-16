Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pymecon ofrece cursos gratis sobre rehabilitación energética

Serán en Cáceres, Plasencia y Badajoz y la inscripción está abierta

La Federación Regional de la Pyme de Construcción y Afines de Extremadura (Pymecon) organiza tres cursos gratuitos sobre rehabilitación energética de ediﬁcios, concretamente, sobre la rehabilitación de la envolvente de los edificios. Los cursos tienen una duración de 60 horas, con 40 horas de formación en rehabilitación energética y otras 20 horas en formación transversal complementaria en prevención de riesgos laborales.

Esta formación está dirigida principalmente a personal del sector de la construcción o otros afines, ocupados o desempleados, que deseen formarse en esta temática. Aunque no se requiere un nivel académico previo, es deseable experiencia en el sector de ediﬁcación, preferentemente en albañilería. «Es una buena oportunidad de tener acceso a una formación con un importante incremento en la demanda y con grandes posibilidades de empleabilidad inmediata», destaca Pymecon.

Para solicitar la inscripción o ampliar la información es preciso ponerse en contacto con la sede de Pymecon (sita en Avd. Calvo Sotelo, 37 de Plasencia) o a través del teléfono 927 411 894. "Se trata por tanto de una buena oportunidad, totalmente gratuita de tener acceso a una formación que está experimentando un importante incremento en la demanda y con grandes posibilidades de empleabilidad inmediata", destaca Pymecon. Los cursos serán en Plasencia de 14 de octubre al 7 de noviembre, en Badajoz del 27 de octubre al 28 de noviembre y en Cáceres del 3 noviembre al 5 de diciembre

Estos cursos se enmarcan dentro del Plan Anual de Formación (PAF25) puesto en marcha por el Clúster de la Energía de Extremadura con el que colabora la fundación Pymecon cuyo objetivo fundamental es impulsar y promover el desarrollo de competencias, habilidades técnicas y la especialización en el sector energético, como actividad estratégica clave para fortalecer la competitividad y crecimiento tanto de la economía extremeña como de las empresas del sector y el tejido productivo.

Por otro lado, Pymecon lanza un programa de formación para desempleados y profesionales que quieran incorporarse al sector de la construcción como electricistas. La iniciativa combina formación presencial y online, ofreciendo flexibilidad horaria, seguimiento personalizado y prácticas en aula.

El curso se denomina 'Operario Electricista' (40 horas) se impartirá en Plasencia del 10 de noviembre al 5 de diciembre en colaboración con el ayuntamiento de la ciudad y abarca conceptos básicos de electricidad, interpretación de planos, montaje de instalaciones y uso de herramientas. Complementariamente, el curso de PRL para trabajos eléctricos (20 horas) incluye prevención de riesgos, equipos de protección y primeros auxilios.

