Reconocidos escritores y chefs destacan en Hervás la excelencia de la cocina extremeña como pilar turístico

La cocina extremeña ha alcanzado un reconocimiento acorde a la calidad de sus huertos y carnes, de sus aves y sus productos de caza, de sus caldos y frutas. Pero no hay que conformarse, sino continuar con las acciones de divulgación, que tanto contribuyen a la evolución del turismo. En esta línea se ha celebrado el encuentro anual del Clúster de Turismo de Extremadura en la hospedería Valle del Ambroz en Hervás.

El foro constituye una cita clave para el sector turístico extremeño, en el que se abordan los retos y oportunidades de futuro. En esta edición, la jornada ha girado en torno al impacto de la gastronomía en la dinamización turística, poniendo de manifiesto cómo la cocina se ha convertido en una de las señas de identidad más potentes de la región.

Recetarios y divulgación

La jornada ha contado con una conferencia del escritor Jesús Sánchez Adalid, titulada 'El tesoro robado de Alcántara. Historia verdadera del recetario de cocina perdido', que ha conectado patrimonio, historia y gastronomía. Posteriormente, se ha celebrado una mesa de debate sobre turismo gastronómico y su proyección en Extremadura. En ella han participado destacadas voces del sector como Domingo Álvarez, director gastronómico de Hospederías de Extremadura; Manu García Puentenueva, formador y chef del restaurante Puerto Seco de Badajoz; Caridad Hernández, CEO y chef del restaurante Casa Manadero de Robledillo de Gata; y el escritor y crítico gastronómico José Ramón Alonso de la Torre.

El director general de Turismo, Óscar Mateos, ha subrayado la excelencia de los productos gastronómicos de Extremadura, "que sirven como polo de atracción de turistas a la región". Así lo ha puesto de manifiesto durante su intervención en el foro, donde ha detsacado que "Extremadura es un destino gastronómico de primer nivel, único y diferente, por la calidad y excelencia de nuestros productos, por la oferta de restauración, reconocida por prestigiosas guías, y también por las experiencias turísticas que ofrecen los clubes de producto de las Rutas Gastronómicas Sostenibles".

Mateos ha subrayado la necesidad de estrechar la colaboración entre lo público y lo privado, convencido de que el entendimiento entre ambas partes es esencial para impulsar un sector cada vez más innovador y profesionalizado. En este sentido, ha resaltado el valor del Clúster de Turismo como espacio de unión de los empresarios y motor de nuevas sinergias.

Como colofón, se ha hecho entrega del Premio a la Innovación Turística 2025, que en esta edición ha recaído en la empresa extremeña Jaippy, reconociendo su apuesta por la creatividad y el impulso a nuevas fórmulas de desarrollo turístico en la región.