Sanitarios se manifiestan en Extremadura para pedir al ministerio mejoras en sus condiciones tras años de "recortes"

Trabajadores sanitarios de Extremadura se han manifestado este martes en el Hospital de Mérida para reclamar al Ministerio de Sanidad que no cierre la negociación de la Ley que establece sus condiciones laborales y acuerde un Estatuto Marco para avanzar que beneficie a todo el personal de la sanidad pública y a sus pacientes.

Convocados por las organizaciones sindicales con representación en el Ámbito de Negociación (SATSE -FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde), empleados de distintas categorías han alzado su voz en defensa de sus derechos y han demandado que la nueva Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud contemple todos los cambios necesarios para acabar con "años de recortes, precariedad y discriminación".

Los sindicatos convocantes han criticado que el Ministerio de Sanidad ha elaborado una ley "incompleta, parcial e interesada" que no da respuesta a todas las necesidades del conjunto del personal de la sanidad pública, recoge Europa Press.

Asimismo, han lamentado que el departamento dirigido por Mónica García "ha roto de manera unilateral" el calendario pactado de reuniones para seguir avanzado en la mejora de esta norma. "Ahora quiere, deprisa y corriendo y por la puerta de atrás, llevar al Congreso de los Diputados por interés de oportunidad política una ley insuficiente", apuntan los sindicatos.

Mejoras pendientes

En la concentración se ha subrayado que aún quedan asuntos "muy importantes" que acordar para mejorar las condiciones laborales del personal estatutario y que, desde el inicio de las negociaciones, hace ya cerca de tres años, se han ido reclamando por parte de las organizaciones sindicales a lo largo de las cerca de 40 reuniones mantenidas con los responsables del Ministerio de Sanidad.

Se trata, han explicado, de que la Ley del Estatuto Marco contemple el reconocimiento retributivo que corresponde al nuevo modelo de clasificación profesional y que reconozca la responsabilidad y el nivel formativo que "hoy se exige a cada categoría del personal de la sanidad, además de la posibilidad de acceder a la jubilación voluntaria, ya sea anticipada o parcial".

También defienden la implantación de jornada laboral de las 35 horas en todas las autonomías, sin excepción, y el reconocimiento del solape de jornada, entre otras.

"Echar balones fuera"

"Mejoras todas que pueden contemplarse en la Ley del Estatuto Marco y, posteriormente, aplicarlas con la participación de otros ministerios y el desarrollo o modificación de las legislaciones que sean necesarias", han subrayado los manifestantes, que han insistido en que Sanidad quiere "echar balones fuera", aludiendo a una supuesta falta de competencias, y, por tanto, derivando a otros ministerios.

"El Ministerio de Sanidad no es una 'isla aislada', forma parte de un Gobierno que lo puede y tiene que hacer", han afirmado.

En la concentración se ha reiterado la "necesidad y plena disposición" de los sindicatos a seguir negociando para lograr "la mejor ley posible", teniendo en cuenta que es la norma "clave" para garantizar una asistencia sanitaria de calidad que satisfaga las necesidades presentes y futuras de las personas que acuden al sistema público.

"Esta movilización supone el inicio de una fase intensa y conjunta de movilizaciones por parte de las organizaciones presentes en la mesa de negociación. El próximo 1 de octubre, trabajadores de todo el Estado volverán a protestar y reclamar sus derechos frente a la sede del Ministerio de Sanidad, en Madrid", ha señalado Satse en nota de prensa.

europa press