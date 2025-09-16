Segundo fallecido en dos días por el virus del Nilo en Extremadura, y dos nuevos infectados

Las consecuencias del virus del Nilo se han agravado de forma notable en las últimas horas. Si el lunes se comunicaba la primera víctima de 2025 por esta causa en la región, la primera también en todo el territorio nacional, al morir un hombre de 77 años que se encontraba ingresado en el Hospital de Don Benito-Villanueva; el martes se ha conocido un segundo deceso, una mujer de 82 años que se encontraba también internada en el mismo complejo sanitario, según la información facilitada por el Servicio Extremeño de Salud (SES).

Además, se han desvelado dos nuevos casos, que elevan a trece los diagnosticados hasta el momento en Extremadura. Se trata de dos varones de 77 años, pertenecientes a esta misma área de salud, igualmente ingresados en el Hospital Don Benito - Villanueva.

La administración sanitaria extremeña comunica que, en estos momentos, cinco pacientes continúan ingresados en el centro hospitalario de las Vegas Altas, la zona más afectada debido a su ubicación y a la proliferación de cultivos que requieren mayor humedad. Desde hace cuatro años, las instituciones vienen aplicando tratamientos periódicos para contener la población de mosquitos, causantes de la enfermedad. Aunque tienen eficacia, no resultan infalibles: en 2024 hubo 36 casos y 3 muertes.

Vigilancia desde el SES

Desde la dirección del SES se ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que permanezcan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, manteniendo así una actitud de alerta frente a posibles casos que permita aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas.

No obstante, la transmisión se produce casi exclusivamente a través de la picadura del mosquito infectado; no hay contagio directo entre personas. La mayoría de los infectados no presenta síntomas o sufren un ligero cuadro de fiebre, dolor de cabeza o erupciones cutáneas, aunque ciertos casos pueden derivar en complicaciones graves, especialmente en personas mayores o con el sistema inmunológico debilitado.