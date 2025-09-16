Alerta sanitaria
Las medidas de protección contra la gripe aviar de la UE se extienden un año en Extremadura por el "creciente riesgo"
Bruselas responde a los casos detectados en varios territorios españoles, que en Extremadura suman ya nueve focos este año
En lo que va de año, España ha detectado varios casos en aves de corral en Extremadura, Castilla-La Mancha y en Andalucía. La región suma ya nueve focos este año: ocho en especies silvestres y uno de corral. El último se detectó el pasado 31 de agosto en Guareña. Ante el "riesgo creciente" en el país, Alemania y Portugal, Bruselas ha ampliado un año los protocolos de protección y vigilancia establecidas por los nuevos brotes ante el inicio de la temporada migratoria.
La medida, publicada este martes en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), establece que la duración de las restricciones aplicables en la zona de protección y vigilancia establecidas por Portugal, Alemania y España pasa de extenderse hasta el 30 de septiembre, al mismo día del 2026.
Prevenciones en el comercio
Según el propio documento, la Comisión Europea (CE) ha tomado esta decisión para "prevenir" toda perturbación "innecesaria" del comercio dentro de la Unión Europea (UE) y evitar que terceros países impongan obstáculos "injustificados".
De este modo, la CE ha prorrogado el periodo de aplicación de estas medidas para abarcar las próximas temporadas anuales de migración de las aves silvestres, aunque esta prórroga, ha puntualizado el texto, tiene en cuenta la evolución de la situación epidemiológica en la UE y los correspondientes riesgos para la salud animal.
