Calor en septiembre
Extremadura se enfrenta a un nuevo día de altas temperaturas
Los termómetros oscilarán entre los 38 y 36 grados centígrados
Extremadura se prepara para una nueva jornada de calor intenso, con varias comarcas bajo aviso amarillo (riesgo moderado) por altas temperaturas. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las zonas más afectadas son las Vegas del Guadiana en Badajoz y las comarcas de Villuercas y Montánchez, además del norte de la provincia de Cáceres. Se espera que los termómetros alcancen los 38 grados.
Este riesgo por altas temperaturas se activa a las 13.00 y se prolonga hasta las 20.00 horas. De hecho, las previsiones indican que las Vegas del Guadiana experimentará las máximas más altas, llegando a 38 °C. Por su parte, en Villuercas y Montánchez se prevén 37 °C, mientras que en el norte de Cáceres las temperaturas no superarán los 36 °C.
Este retorno de las altas temperaturas también afectará a otras zonas de España, principalmente, Córdoba, Sevilla, Jaén, Ávila, Cuenca y Toledo, cuyos termómetros oscilarán entre los 34 y 38 °C.
Consejos para sobrellevar el calor
Para mitigar los efectos de las altas temperaturas, los expertos recomiendas adoptar unas medidas básicas. La principal es la hidratación bebiendo agua con regularidad, incluso si no se siente sed, es fundamental.
También se aconseja evitar la exposición directa al sol en las horas centrales del día y optar por la sombra. Usar ropa ligera y de colores claros, así como proteger la cabeza con un sombrero o gorra, puede ayudar a mitigar los efectos del calor. En casa, mantener las persianas bajadas y ventilar por las noches puede contribuir a mantener un ambiente más fresco y agradable.
La precaución y el sentido común son los mejores aliados para disfrutar del día sin riesgos, a pesar de las altas temperaturas.
- El pueblo extremeño donde veranea Estopa y que cuenta con una calle en su nombre
- Fin del conflicto del transporte escolar: la Junta de Extremadura llega a un acuerdo con las empresas
- Del plante total a la búsqueda de autobuses: las familias extremeñas se organizan para este lunes
- La Junta recurre el auto que deniega la medida cautelar para obligar a las empresas a hacer las 200 rutas escolares
- Múltiples protestas en Extremadura en el tercer día de curso sin transporte escolar para 5.000 alumnos
- Luz verde al cheque de 200 euros mensuales para las guarderías privadas en Extremadura
- La fiebre del Nilo se cobra la primera víctima mortal en Extremadura
- Las familias extremeñas inician las primeras protestas ante la semana más tensa del retorno escolar