Extremadura lidera el incremento en la licitación de obra pública del país

La comunidad autónoma de Extremadura ha liderado el incremento en la licitación de obra pública, que entre enero y julio ha alcanzado los 363,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 417 por ciento más con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se licitaron 70,3 millones.

En el conjunto del país, la licitación de contratos de obra lanzada por todos los organismos públicos alcanzó los 19.984 millones de euros en los siete primeros meses del año, lo que supone un crecimiento del 16,5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

En cabeza, las comunidades autónomas

Las comunidades autónomas fueron en este periodo las que más elevaron sus licitaciones, al llegar a los 6.650,9 millones de euros, un 24% más, según la última estadística de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan).

Extremadura lideró las alzas, con un 417,8% de aumento y 363,98 millones de euros licitados, mientras que Andalucía fue la región con mayor actividad licitadora, al superar los 1.348 millones de euros hasta julio, un 116% más que hace un año.

La segunda mayor región licitadora, la Comunidad de Madrid, rebajó un 42% sus licitaciones, hasta los 920 millones de euros, al mismo tiempo que Cataluña (la tercera) las aumentó un 7,6%, hasta los 854,49 millones de euros.

En cuanto al Estado, las aumentó un 14,5% en el periodo de enero a julio, con 5.942,53 millones de euros, liderado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que sacó a concurso público 3.546,46 millones de euros, un 1,1% menos.

Sube el ferrocarril, bajan las carreteras

Detrás de este crecimiento están las inversiones en la red ferroviaria, ya que Adif licitó un 17,2% más, con más de 2.536 millones de euros.

Sin embargo, las carreteras disminuyeron sus licitaciones un 54,7% (182,2 millones de euros), los puertos un 3,5% (487,3 millones de euros) y los aeropuertos de Aena un 30,5% (180,2 millones de euros).

Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aumentó un 32,4% su actividad licitadora, hasta los 450,5 millones de euros, y el resto de los ministerios lo hicieron casi un 54%, hasta los 1.945,5 millones de euros.

Por último, los ayuntamientos incrementaron sus licitaciones un 12,2%, hasta los 6.136 millones de euros a julio, incluyendo también diputaciones, cabildos y otras entidades locales.