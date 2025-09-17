Suministro
Facua denuncia problemas con el agua en varios municipios extremeños y pide más agilidad en las analíticas
Denuncia ante la Asamblea que en muchas ocasiones los informes son remitidos demasiado tarde o ni siquiera se emiten
El colectivo de consumidores Facua Extremadura ha participado este miércoles en la Comisión de Salud y Servicios Sociales de la Asamblea de Extremadura para poner sobre la mesa los problemas con la calidad del suministro en algunos municipios de la región, pedir mayor transparencia a la Administración y defender la necesidad de impulsar el desarrollo reglamentario de la ley extremeña que regula la gestión y ciclo urbano del agua.
José Manuel Núñez, presidente regional de Facua Extremadura, ha hecho referencia a las analíticas realizadas por el Servicio Extremeño de Salud, "donde constantemente se detectan elevados niveles de nitratos y nitritos en el agua de diferentes municipios, haciéndola no apta para el consumo humano". En los últimos meses, la asociación ha denunciado problemas en el suministro de agua en municipios como Guadajira o Lobón, y algunos barrios de Mérida y de Badajoz.
Protección de la salud
Núñez ha recordado que en este territorio resulta de aplicación la Ley 1/2023, de 2 de marzo, de Gestión y Ciclo Urbano del Agua de Extremadura, una norma que reconoce en su artículo 3 como principio básico «la protección de la salud a través del enfoque del análisis y evaluación de los riesgos en la contaminación y desabastecimiento», ha subrayado el presidente.
Además, esta ley recoge en el artículo 4 el derecho de los usuarios a «obtener la prestación del servicio con garantía y calidad adecuada a su uso, debiendo establecerse reglamentariamente los parámetros y estándares que definan esa calidad, así como el sistema de tratamiento de incidencias y reclamaciones».
Asimismo, Núñez ha precisado que el artículo 12 deja claro que «la Comunidad Autónoma de Extremadura garantizará la transparencia en el ciclo urbano del agua a través del establecimiento de un sistema de información y difusión activa al público (...), con la denominación de Sistema de Información del Agua Urbana bajo el acrónimo SIAU».
Municipios sin informes
En esta línea, el presidente de Facua ha aprovechado su intervención para exigir a la administración una mayor transparencia a la hora de facilitar las analíticas sobre el ciclo del agua, ya que en muchas ocasiones estos informes son remitidos demasiado tarde o incluso ni siquiera se emiten como es el caso de Villafranca de los Barros, Olivenza, Valencia del Ventoso, Pinofranqueado o Peraleda del Zaucejo, entre otros.
Por todo ello, José Manuel Núñez ha trasladado a los presentes la necesidad de impulsar el desarrollo reglamentario de la Ley 1/2023, de 2 de marzo, de Gestión y Ciclo Urbano del Agua de Extremadura: «Es evidente que necesitamos una cuantificación de los derechos de los consumidores y de las obligaciones de las entidades prestatarias del servicio».
Asimismo, ha pedido voluntad política para impulsar dicho reglamento y ha criticado que Extremadura lleva décadas de retraso con respecto a otras comunidades autónomas. El presidente de la asociación ha puesto como ejemplo a Andalucía, donde lleva vigente desde el año 1991.
- El pueblo extremeño donde veranea Estopa y que cuenta con una calle en su nombre
- Fin del conflicto del transporte escolar: la Junta de Extremadura llega a un acuerdo con las empresas
- Del plante total a la búsqueda de autobuses: las familias extremeñas se organizan para este lunes
- La Junta recurre el auto que deniega la medida cautelar para obligar a las empresas a hacer las 200 rutas escolares
- Múltiples protestas en Extremadura en el tercer día de curso sin transporte escolar para 5.000 alumnos
- Luz verde al cheque de 200 euros mensuales para las guarderías privadas en Extremadura
- La fiebre del Nilo se cobra la primera víctima mortal en Extremadura
- Segundo muerto en dos días por el virus del Nilo en Extremadura, y dos nuevos infectados